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    Стоимость билета на матч ЦСКА — «Арсенал» составляет от 1000 рублей

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    Стоимость билета на матч ЦСКА — «Арсенал» составляет от 1000 рублей
    На фото:Стоимость билета на матч ЦСКА — «Арсенал» составляет от 1000 рублей
    Московский ЦСКА на своем официальном сайте опубликовал информацию о продаже билетов на второй матч 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом». Встреча между командами состоится 12 апреля в Москве.

    Минимальная стоимость билетов на встречу составляет 1000 рублей, максимальная — 30 тыс. рублей.

    С 21-го по 25 марта билеты будут продаваться в кассах «ВЭБ Арены» и онлайн только для владельцев абонементов на матчи чемпионата России сезона-2017/18. Они смогут выкупить свое место и дополнительно на один абонемент можно приобрести до двух билетов на трибуны C и K.

    26 марта в 11:00 стартует свободная продажа билетов для всех желающих на центральные трибуны в кассах «ВЭБ Арены», онлайн и в магазине на Земляном валу.

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