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    ЦСКА и «Краснодар» интересуются игроком «Рубина»

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    Ильзат Ахметов
    На фото:Ильзат Ахметов
    ЦСКА и «Краснодар» проявляют интерес к полузащитнику «Рубина» Ильзату Ахметову, сообщает «Чемпионат».

    Казанцы пытались убедить Ахметова переподписать контракт, чтобы иметь возможность сменить юридический статус клуба, но стороны не смогли договориться. Несмотря на то что соглашение с игроком не было заключено, МАУ «ФК "Рубин" на днях был официально заменён на ООО "ФК 'Рубин', который включён в состав участников Премьер-Лиги и молодёжного первенства России.

    Ильзат близок к тому, чтобы получить статус свободного агента. Тогда у него будет возможность перейти в другую команду по ходу сезона, как это недавно сделал экс-нападающий 'Рубина' Максим Канунников, подписавший контракт со 'СКА-Хабаровск'.

    В текущем сезоне Ахметов забил 8 голов в 12 матчах молодежного первенства.

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