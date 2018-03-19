ЦСКА и «Краснодар» интересуются игроком «Рубина»

ЦСКА и «Краснодар» проявляют интерес к полузащитнику «Рубина» сообщает «Чемпионат».

Казанцы пытались убедить Ахметова переподписать контракт, чтобы иметь возможность сменить юридический статус клуба, но стороны не смогли договориться. Несмотря на то что соглашение с игроком не было заключено, МАУ «ФК "Рубин" на днях был официально заменён на ООО "ФК 'Рубин', который включён в состав участников Премьер-Лиги и молодёжного первенства России.

Ильзат близок к тому, чтобы получить статус свободного агента. Тогда у него будет возможность перейти в другую команду по ходу сезона, как это недавно сделал экс-нападающий 'Рубина' Максим Канунников, подписавший контракт со 'СКА-Хабаровск'.

В текущем сезоне Ахметов забил 8 голов в 12 матчах молодежного первенства.