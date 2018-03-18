Воронин надеется увидеть еще более сильного Кокорина в новом сезоне

Бывший форвард «Динамо»выразил поддержку экс-одноклубнику нападающему «Зенита», получившему серьезную травму.

«Очень неприятно, очень тяжело такое принимать. А для Саши сейчас – вообще. Он набрал форму, начал забивать, стал лидером "Зенита" и сборной, столько надежд на него… И пропустить домашний чемпионат мира. Еще и в таком возрасте. Для футболистов, спортсменов – это, конечно, большой удар.

Саше нужно набраться сил, поправиться после тяжелой травмы и вернуться. Вернуться сильнее реально. Уверен, у Саши все получится. Он сам по себе такой парень, который голову не опустит. Сколько было критики в его адрес после чемпионата Европы! Это намного хуже и тяжелее, чем любая травма. У него есть такой опыт. Главное, хорошо восстановиться. Надеюсь и верю, что он заиграет даже лучше, чем играл до сих пор.

Группа у сборной России вроде бы не самая сложная, но это может сыграть и роковую роль. На топовые команды все равно настраиваешься по-другому. Плюс первый матч с саудами, вроде бы очевидно, что Россия сильнее, но открытие, полные "Лужники", 99 процентов, что на трибуне будет президент... Все открытия проходят очень непросто, постоянно сюрпризы, валидол. Очки необходимо брать, но нужно быть готовыми именно морально.

Кокорин перенес операцию и пропустит до пяти месяцев

Кокорин в последнее время наигрывался в основе, связка со Смоловым опять вырисовывалась. Но время что-то придумать есть, хотя потеря огромна. Но чемпионат мира не перенесут из-за травм, поэтому остальные футболисты должны сыграть и за тех ребят, кто не может помочь», — приводит слова Воронина «Матч ТВ».