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    «Вильярреал» — «Атлетико»: онлайн-трансляция начнется в 20:30

    Вильярреал — Атлетико: смотреть онлайн, прямая трансляция (18.03.2018)

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    •  Вильярреал — Атлетико20:30
    В 20:30 в испанской Примере начнётся матч «Вильярреал» — «Атлетико».

    Последний матч между собой: «Атлетико» — «Вильярреал» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

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    Победит ли «Атлетико» на «Эль-Мадригал»?«Вильярреал» — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 18 марта
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