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    «Сент-Этьен» — «Генгам»: онлайн-трансляция начнется в 19:00

    Сент-Этьен — Генгам (18.03.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Лига 1 Футбол Франции Сент-Этьен Генгам Календарь Лиги 1
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    •  Сент-Этьен — Генгам19:00
    В 19:00 во французской Лиге 1 начнётся матч «Сент-Этьен» — «Генгам».

    Последний матч между собой: «Бристоль Сити» — «Куинз Парк Рейнджерс» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Сент-Этьен» — «Генгам». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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