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    Ромарио будет баллотироваться на пост губернатора штата Рио-де-Жанейро

    Между тем Латинская Америка
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    Ромарио
    На фото:Ромарио
    Чемпион мира 1994 года в составе сборной Бразилии Ромарио будет баллотироваться на пост губернатора штата Рио-де-Жанейро, сообщает AFP.

    Ромарио будет представлять на выборах партию «Падемос», от которой он был избран в Сенат страны в 2014 году.

    В 2016 году Ромарио баллотировался на пост мэра Рио-де-Жанейро, но снял свою кандидатуру, поддержав Марселу Кривеллу, одержавшего победу на выборах.

    Ромарио в составе сборной Бразилии побеждал на чемпионате мира-1994, Кубке конфедераций-1997 и Кубках Америки 1989 и 1997 годов, а также завоевал серебро на Олимпийских играх-1988. Также бразилец становился чемпионом Нидерландов в составе ПСВ и чемпионом Испании с «Барселоной».

    В 1994 году Ромарио был признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА.

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