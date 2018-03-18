Ромарио будет баллотироваться на пост губернатора штата Рио-де-Жанейро

Чемпион мира 1994 года в составе сборной Бразилиибудет баллотироваться на пост губернатора штата Рио-де-Жанейро, сообщает AFP.

Ромарио будет представлять на выборах партию «Падемос», от которой он был избран в Сенат страны в 2014 году.

В 2016 году Ромарио баллотировался на пост мэра Рио-де-Жанейро, но снял свою кандидатуру, поддержав Марселу Кривеллу, одержавшего победу на выборах.

Ромарио в составе сборной Бразилии побеждал на чемпионате мира-1994, Кубке конфедераций-1997 и Кубках Америки 1989 и 1997 годов, а также завоевал серебро на Олимпийских играх-1988. Также бразилец становился чемпионом Нидерландов в составе ПСВ и чемпионом Испании с «Барселоной».

В 1994 году Ромарио был признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА.