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    «Реал Мадрид» — «Жирона»: онлайн-трансляция начнется в 22:45

    Реал Мадрид — Жирона (18.03.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    •  Реал Мадрид — Жирона22:45
    В 22:45 в Примере начнётся матч «Реал Мадрид» — «Жирона».

    Последний матч между собой: «Жирона» — «Реал Мадрид» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Реал Мадрид»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Реал Мадрид» — «Жирона». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

    Пусть «Реал» играет дома – не получится разгрома«Реал Мадрид» — «Жирона». Прогноз и ставки на матч 29-го тура испанского первенства по футболу 18 марта
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