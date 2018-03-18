Нобоа: «Рубин» находится в сложной ситуации

Полузащитник «Рубина»высказал мнение о результате домашнего матча 23-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:2).

«Мы, в принципе, хорошо играли, старались выложиться по максимуму. Но две ошибки дорого нам обошлись. К сожалению, это футбол. Бердыев в перерыве говорил, что нужно в первую очередь больше и выше прессинговать.

Гол это хорошо, но это приносит радость, только если команда побеждает. Мой удар со штрафного в перекладину? Мне без разницы, откуда бить. В этом матче попал в перекладину, в следующем будет гол.

Еврокубки? Понятно, что "Рубин" находится в сложной ситуации, но наша основная цель – постараться выиграть оставшиеся матчи. Еще ничего не потеряно. Готовимся к следующей игре. Конечно, ситуация в турнирной таблице сложная», – сказал Нобоа в программе «После футбола».