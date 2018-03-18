ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Нобоа: «Рубин» находится в сложной ситуации

    Рубин Спартак РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Кристиан Нобоа
    На фото:Кристиан Нобоа
    Полузащитник «Рубина» Кристиан Нобоа высказал мнение о результате домашнего матча 23-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:2).

    «Мы, в принципе, хорошо играли, старались выложиться по максимуму. Но две ошибки дорого нам обошлись. К сожалению, это футбол. Бердыев в перерыве говорил, что нужно в первую очередь больше и выше прессинговать.

    Гол это хорошо, но это приносит радость, только если команда побеждает. Мой удар со штрафного в перекладину? Мне без разницы, откуда бить. В этом матче попал в перекладину, в следующем будет гол.

    Еврокубки? Понятно, что "Рубин" находится в сложной ситуации, но наша основная цель – постараться выиграть оставшиеся матчи. Еще ничего не потеряно. Готовимся к следующей игре. Конечно, ситуация в турнирной таблице сложная», – сказал Нобоа в программе «После футбола».

    Победит ли «Спартак» без Промеса?«Рубин» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 17 марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Дзюба рвется в сборную
  • «Арсенал» и «Ростов» сыграли вничью при жутком морозе
    •
  • И мороз — не помеха. «Спартак» испортил Бердыеву юбилей
  • Обзор СМИ после выездной победы «Спартака» над «Рубином»
    •
  • 18/03
    • Камболов получил вызов в сборную России
  • 18/03
    • У Дзюбы и Черчесова нет нет «никаких шероховатостей в отношениях»
  • 17/03
    • Бердыев: Во втором тайме не видел «Спартак» на поле
  • 17/03
    • «Ростов-Арена» введена в эксплуатацию
  • 17/03
    • «Урал» разгромил «СКА-Хабаровск»
  • 17/03
    • «Анжи» на своем поле победил «Тосно»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Игорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнираАрсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»Зинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Футболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровКакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Йоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Зинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА«Спартак» празднует чемпионство«Спартак» всем все доказалПобеда «Спартака» над «Тереком» и празднование чемпионства — в нашем обзоре прессы
    Подробный разбор
  • В чем не прав Моуринью
  • Менеджер «МЮ» защищается от критики
    •
  • Топ-5 самых умных футболистов
  • По исследованию Каролинского института в Стокгольме, футболисты входят в 2% самых умных людей
    •
  • Последний шанс Венгера. ЦСКА оказался на пути «Арсенала» к трофею
  • «Армейцы» сразятся с «канонирами» за выход в полуфинал Лиги Европы
    •
  • Счёты «Ювентуса» и «Реала», подход «Ливерпуля», оружие «Ромы» и вера «Баварии»
  • Реакция прессы на жеребьевку четвертьфинала Лиги чемпионов
    •
  • В компании Васина и Джикии. Кокорин не сыграет на ЧМ-2018
  • У нападающего «Зенита» выявлен разрыв крестообразных связок колена
    •
  • Сдюжили. ЦСКА выгрыз путевку в четвертьфинал
  • Браво, Виктор Гончаренко!
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Продолжение каталонской традиции
  • «Барселона» — «Атлетик». Прогноз и ставки на матч 29-го тура испанской Примеры 18 марта
  • 1,68
    •
  • Продолжит ли ЦСКА серию сухих побед?
  • «Йокерит» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 19 марта
  • 2,59
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 10:51
    • Макаров: «Тосно» уступил «Анжи» в борьбе
  • 10:35
    • Ромарио будет баллотироваться на пост губернатора штата Рио-де-Жанейро
  • 10:10
    • Навас: Во втором тайме «Рубин» показал свою игру
  • 10:04
    • Ханни был рад забить первый гол за «Спартак»
  • Дзюба рвется в сборную
  • «Арсенал» и «Ростов» сыграли вничью при жутком морозе
    • 09:55
  • 09:37
    • «Тоттенхэм» намерен продлить контракт с полузащитником
  • 09:12
    • Синицын заявил об отсутствии везения
  • 08:53
    • У Дзюбы и Черчесова нет нет «никаких шероховатостей в отношениях»
  • 08:43
    • Ещенко: Если бы хотели, уже давно вызвали бы в сборную
  • 08:35
    • РФПЛ: Баннер «Спартака» о Табакове не допустило на «Казань-Арену» МЧС
  • 01:03
    • «Бетис» крупно обыграл «Эспаньол»
  • 00:52
    • СПАЛ отобрал очки у «Ювентуса»
  • 00:44
    • «Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Англии
  • 00:32
    • Камболов получил вызов в сборную России
  • И мороз — не помеха. «Спартак» испортил Бердыеву юбилей
  • Обзор СМИ после выездной победы «Спартака» над «Рубином»
    • 00:17
  • 23:12
    • «Хетафе» в гостях одолел «Реал Сосьедад»
  • 23:01
    • «Шальке» минимально обыграл «Вольфсбург»
  • 22:48
    • Бердыев: Во втором тайме не видел «Спартак» на поле
  • 22:42
    • Покер Салаха позволил «Ливерпулю» разгромить «Уотфорд»
  • 22:28
    • «Удинезе» потерпел пятое поражение подряд
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус