«Ницца» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция начнется в 15:00

В 15:00 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Балтика» — «Ротор» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:6.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:6 (победит «ПСЖ»).

На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Ницца» — «ПСЖ». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!