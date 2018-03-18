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    «Ницца» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция начнется в 15:00

    Ницца — ПСЖ: смотреть онлайн, прямая трансляция (18.03.2018)

    Лига 1 Футбол Франции Ницца ПСЖ Календарь Лиги 1
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    •  Ницца — ПСЖ15:00
    В 15:00 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч «Ницца» — «ПСЖ».

    Последний матч между собой: «Балтика» — «Ротор» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:6.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:6 (победит «ПСЖ»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Ницца» — «ПСЖ». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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