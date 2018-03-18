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    СМИ: Неймар потребовал у ПСЖ повышения зарплаты

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    Неймар
    На фото:Неймар
    Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар пытается добиться существенного повышения зарплаты в парижском клубе, утверждает The Times.

    Отмечается, что президент парижан Нассер Аль-Хелаифи недавно летал в Бразилию на переговоры с Неймаром, который продолжает восстанавливаться после травмы. Футболист потребовал у руководства клуба увеличения зарплаты до 1,1 млн евро в неделю. По действующему контракту, который рассчитан до лета 2022 года, Неймар зарабатывает 750 тысяч евро в неделю.

    Ранее сообщалось, что к бразильцу проявляет интерес мадридский «Реал». Также Неймер рассматривает вариант с возвращением в «Барселону».

    Бразильский нападающий перешел в ПСЖ из «Барселоны» за рекордную сумму в 222 миллиона евро. В текущем сезоне в активе Неймара 28 голов в 30 матчах во всех турнирах.

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