СМИ: Неймар потребовал у ПСЖ повышения зарплаты

Форвард ПСЖ и сборной Бразилиипытается добиться существенного повышения зарплаты в парижском клубе, утверждает The Times.

Отмечается, что президент парижан Нассер Аль-Хелаифи недавно летал в Бразилию на переговоры с Неймаром, который продолжает восстанавливаться после травмы. Футболист потребовал у руководства клуба увеличения зарплаты до 1,1 млн евро в неделю. По действующему контракту, который рассчитан до лета 2022 года, Неймар зарабатывает 750 тысяч евро в неделю.

Ранее сообщалось, что к бразильцу проявляет интерес мадридский «Реал». Также Неймер рассматривает вариант с возвращением в «Барселону».

Бразильский нападающий перешел в ПСЖ из «Барселоны» за рекордную сумму в 222 миллиона евро. В текущем сезоне в активе Неймара 28 голов в 30 матчах во всех турнирах.