«Марсель» — «Лион»: онлайн-трансляция начнется в 23:00

В 23:00 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Сибирь» — «Крылья Советов» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:2.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 5:2 (победит «Марсель»).

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