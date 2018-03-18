ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Марсель» — «Лион»: онлайн-трансляция начнется в 23:00

    Марсель — Лион: смотреть онлайн, прямая трансляция (18.03.2018)

    Лига 1 Футбол Франции Марсель Лион Календарь Лиги 1
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •  Марсель — Лион23:00
    В 23:00 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч «Марсель» — «Лион».

    Последний матч между собой: «Сибирь» — «Крылья Советов» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 5:2 (победит «Марсель»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Марсель» — «Лион». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Сдюжили. ЦСКА выгрыз путевку в четвертьфинал
  • Браво, Виктор Гончаренко!
    •
  • Суперлига для суперклубов
  • Рассказываем об очередной попытке создать элитную лигу для топ-клубов Европы
    •
  • 17/03
    • «Монако» одержал волевую победу над «Лиллем»
  • 16/03
    • ЦСКА обыграл «Лион» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
  • 16/03
    • Россия сократила отрыв от Франции в таблице коэффициентов УЕФА
  • 16/03
    • Бабаев: Болельщики ЦСКА не имеют отношения к беспорядкам у стадиона
  • 15/03
    • «Реал» хочет приобрести Неймара до ЧМ-2018
  • 15/03
    • «Марсель» вышел в четвертьфинал Лиги Европы, второй раз обыграв «Атлетик»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Дидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьЖозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Тео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»Новый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийЕвгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераЭрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубеИгорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнираФутболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа Веа
    Подробный разбор
  • И мороз — не помеха. «Спартак» испортил Бердыеву юбилей
  • Обзор СМИ после выездной победы «Спартака» над «Рубином»
    •
  • В чем не прав Моуринью
  • Менеджер «МЮ» защищается от критики
    •
  • Топ-5 самых умных футболистов
  • По исследованию Каролинского института в Стокгольме, футболисты входят в 2% самых умных людей
    •
  • Последний шанс Венгера. ЦСКА оказался на пути «Арсенала» к трофею
  • «Армейцы» сразятся с «канонирами» за выход в полуфинал Лиги Европы
    •
  • Счёты «Ювентуса» и «Реала», подход «Ливерпуля», оружие «Ромы» и вера «Баварии»
  • Реакция прессы на жеребьевку четвертьфинала Лиги чемпионов
    •
  • В компании Васина и Джикии. Кокорин не сыграет на ЧМ-2018
  • У нападающего «Зенита» выявлен разрыв крестообразных связок колена
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Сколько мячей забьет Месси?
  • Прогнозы и ставки на футбол 18 марта
  • 5,58
    •
  • У Дель Потро есть шанс против Федерера
  • Роджер Федерер — Хуан Мартин Дель Потро. Прогноз и ставки на матч 18 марта
  • 1,97
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 18:24
    • «Интер» разгромил «Сампдорию», Икарди оформил покер
  • 18:17
    • Батшуайи принес «Боруссии» победу над «Ганновером»
  • Примера. «Валенсия» одолела «Алавес», «Атлетик» в гостях у «Барселоны»
  • Обзор матчей 29-го тура испанской Примеры
    • 18:17
  • 13:54
    • Черышев присоединится к сборной России 19 марта
  • 13:42
    • Бускетс и Вермален не помогут «Барселоне» в матче с «Атлетиком»
  • 13:20
    • «Сандерленд» отстранил хавбека за вождение в нетрезвом виде
  • 13:04
    • Лукаку ждет приезда «многих сильных игроков»
  • 12:54
    • Воронин надеется увидеть еще более сильного Кокорина в новом сезоне
  • 12:36
    • «Челси» ведет переговоры с экс-наставником «Барселоны»
  • 12:18
    • Манчини готов вернуться в английскую Премьер-лигу
  • 12:15
    • Глава ОКР считает, что бойкота ЧМ-2018 по футболу не будет
  • Лига чемпионов отдаляется. «Краснодар» оступился на своем поле
  • СМИ – о поражении подопечных Игоря Шалимова от «Уфы»
    • 11:06
  • 11:00
    • Агент: Где Селюки и другие специалисты, прогнозировавшие провал Адриано?
  • 10:51
    • Макаров: «Тосно» уступил «Анжи» в борьбе
  • 10:35
    • Ромарио будет баллотироваться на пост губернатора штата Рио-де-Жанейро
  • 10:23
    • Нобоа: «Рубин» находится в сложной ситуации
  • 10:10
    • Навас: Во втором тайме «Рубин» показал свою игру
  • 10:04
    • Ханни был рад забить первый гол за «Спартак»
  • Дзюба рвется в сборную
  • «Арсенал» и «Ростов» сыграли вничью при жутком морозе
    • 09:55
  • 09:37
    • «Тоттенхэм» намерен продлить контракт с полузащитником
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус