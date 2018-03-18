Люк Шоу хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед»планирует продолжить карьеру в другом клубе по окончанию нынешнего сезона, сообщает BBC.

Люк Шоу остался недоволен комментариями наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью по итогам матча Кубка Англии против «Брайтона». «МЮ» выиграл 2:0, однако тренер остался не очень доволен действиями Шоу, который был заменен в перерыве встречи.

«В первом тайме каждый раз, когда соперник шел через зону Люка, следовал навес и возникал опасный момент. Я недоволен его игрой», — сказал Моуриньо после матча.

Отмечается, что защитник был сильно расстроен из-за комментариев главного тренера и намерен покинуть «Манчестер Юнайтед» предстоящим летом.

Левый защитник перебрался в «МЮ» из «Саутгемптона» в 2014 году за 30 миллионов фунтов.