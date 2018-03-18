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    «Леганес» — «Севилья»: онлайн-трансляция начнется в 14:00

    Леганес — Севилья: смотреть онлайн, прямая трансляция (18.03.2018)

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    •  Леганес — Севилья14:00
    В 14:00 в испанской Примере начнётся матч «Леганес» — «Севилья».

    Последний матч между собой: «Севилья» — «Леганес» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Севилья»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Леганес» — «Севилья». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

    Кто будет активнее на «Бутарке»?«Леганес» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу 18 марта
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