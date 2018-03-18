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    «Кёльн» — «Байер»: онлайн-трансляция начнется в 17:30

    Кёльн — Байер: смотреть онлайн, прямая трансляция (18.03.2018)

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    •  Кёльн — Байер17:30
    В 17:30 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч «Кёльн» — «Байер».

    Последний матч между собой: «Байер» — «Кёльн» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Кёльн» — «Байер». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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