ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Боруссия Д» — «Ганновер-96»: онлайн-трансляция начнется в 15:30

    Боруссия Д — Ганновер-96 (18.03.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Бундеслига Футбол Германии Боруссия Д Ганновер 96 Календарь Бундеслиги
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •  Боруссия Д — Ганновер-9615:30
    В 15:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч «Боруссия Д» — «Ганновер-96».

    Последний матч между собой: «Ганновер-96» — «Боруссия Д» 4:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Боруссия Д»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Боруссия Д» — «Ганновер-96». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Суперлига для суперклубов
  • Рассказываем об очередной попытке создать элитную лигу для топ-клубов Европы
    •
  • Трансферный дайджест. 6-12 марта
  • Завершит ли карьеру лидер «Лестера», кому нужен защитник «Барселоны», за кем следит Юрген Клопп и другие трансферные новости последних дней
    •
  • 17/03
    • «Шальке» минимально обыграл «Вольфсбург»
  • 17/03
    • Ройс пропустит товарищеские матчи сборной Германии
  • 17/03
    • Дубль Гомеса принес «Штутгарту» победу над «Фрайбургом»
  • 17/03
    • Бундеслига: «Айнтрахт» разгромил «Майнц», «Хоффенхайм» увез ничью из Менхенгладбаха
  • 16/03
    • Ничья с «Боруссией» вывела «Зальцбург» в четвертьфинал Лиги Европы
  • 14/03
    • Манчини: У нас нет футболистов, способных найти щели в плотной обороне
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Евгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийЗинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаЛионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираШейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Тео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»
    Подробный разбор
  • Топ-5 самых умных футболистов
  • По исследованию Каролинского института в Стокгольме, футболисты входят в 2% самых умных людей
    •
  • Последний шанс Венгера. ЦСКА оказался на пути «Арсенала» к трофею
  • «Армейцы» сразятся с «канонирами» за выход в полуфинал Лиги Европы
    •
  • Счёты «Ювентуса» и «Реала», подход «Ливерпуля», оружие «Ромы» и вера «Баварии»
  • Реакция прессы на жеребьевку четвертьфинала Лиги чемпионов
    •
  • В компании Васина и Джикии. Кокорин не сыграет на ЧМ-2018
  • У нападающего «Зенита» выявлен разрыв крестообразных связок колена
    •
  • Сдюжили. ЦСКА выгрыз путевку в четвертьфинал
  • Браво, Виктор Гончаренко!
    •
  • Такой «Зенит» пора закрывать
  • Вылет питерского клуба из Лиги Европы — в нашем обзоре прессы
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Продолжение каталонской традиции
  • «Барселона» — «Атлетик». Прогноз и ставки на матч 29-го тура испанской Примеры 18 марта
  • 1,68
    •
  • Продолжит ли ЦСКА серию сухих побед?
  • «Йокерит» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 19 марта
  • 2,59
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 09:12
    • Синицын заявил об отсутствии везения
  • 08:53
    • У Дзюбы и Черчесова нет нет «никаких шероховатостей в отношениях»
  • 08:43
    • Ещенко: Если бы хотели, уже давно вызвали бы в сборную
  • 08:35
    • РФПЛ: Баннер «Спартака» о Табакове не допустило на «Казань-Арену» МЧС
  • 01:03
    • «Бетис» крупно обыграл «Эспаньол»
  • 00:52
    • СПАЛ отобрал очки у «Ювентуса»
  • 00:44
    • «Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Англии
  • 00:32
    • Камболов получил вызов в сборную России
  • И мороз — не помеха. «Спартак» испортил Бердыеву юбилей
  • Обзор СМИ после выездной победы «Спартака» над «Рубином»
    • 00:17
  • 23:12
    • «Хетафе» в гостях одолел «Реал Сосьедад»
  • 23:01
    • «Шальке» минимально обыграл «Вольфсбург»
  • 22:48
    • Бердыев: Во втором тайме не видел «Спартак» на поле
  • 22:42
    • Покер Салаха позволил «Ливерпулю» разгромить «Уотфорд»
  • 22:28
    • «Удинезе» потерпел пятое поражение подряд
  • 22:13
    • Каррера: Во втором тайме «Рубин» затруднил нам жизнь
  • РФПЛ. «Краснодар» проиграл «Уфе», «Спартак» справился с «Рубином»
  • Подробности матчей 23-го тура российской Премьер-лиги
    • Вчера в 22:00
  • В чем не прав Моуринью
  • Менеджер «МЮ» защищается от критики
    • Вчера в 21:56
  • 21:29
    • «Валенсия» разобралась с «Алавесом»
  • 21:15
    • «Анжи» на своем поле победил «Тосно»
  • 21:02
    • Ханни и Луис Адриано принесли «Спартаку» победу в Казани
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус