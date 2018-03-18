ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Барселона» — «Атлетик»: онлайн-трансляция начнется в 18:15

    Барселона — Атлетик: смотреть онлайн, прямая трансляция (18.03.2018)

    Примера Футбол Испании Барселона Атлетик Календарь Примеры
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •  Барселона — Атлетик18:15
    В 18:15 в Примере начнётся матч «Барселона» — «Атлетик».

    Последний матч между собой: «Атлетик» — «Барселона» 0:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Барселона» — «Атлетик». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

    Продолжение каталонской традиции«Барселона» — «Атлетик». Прогноз и ставки на матч 29-го тура испанской Примеры 18 марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Примера. «Валенсия» сыграет с «Алавесом», «Атлетик» в гостях у «Барселоны»
  • Обзор матчей 29-го тура испанской Примеры
    •
  • Счёты «Ювентуса» и «Реала», подход «Ливерпуля», оружие «Ромы» и вера «Баварии»
  • Реакция прессы на жеребьевку четвертьфинала Лиги чемпионов
    •
  • 18/03
    • «Бетис» крупно обыграл «Эспаньол»
  • 17/03
    • «Леванте» одержал вторую подряд победу в Примере
  • 17/03
    • «Хетафе» в гостях одолел «Реал Сосьедад»
  • 17/03
    • «Валенсия» разобралась с «Алавесом»
  • 16/03
    • Месси — игрок недели в Лиге чемпионов
  • 16/03
    • Полузащитник «Валенсии» получил серьезную травму на тренировке
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Дидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьДиего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Александр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Зинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаТео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»Евгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераЗинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отца
    Подробный разбор
  • В чем не прав Моуринью
  • Менеджер «МЮ» защищается от критики
    •
  • Топ-5 самых умных футболистов
  • По исследованию Каролинского института в Стокгольме, футболисты входят в 2% самых умных людей
    •
  • Последний шанс Венгера. ЦСКА оказался на пути «Арсенала» к трофею
  • «Армейцы» сразятся с «канонирами» за выход в полуфинал Лиги Европы
    •
  • Счёты «Ювентуса» и «Реала», подход «Ливерпуля», оружие «Ромы» и вера «Баварии»
  • Реакция прессы на жеребьевку четвертьфинала Лиги чемпионов
    •
  • В компании Васина и Джикии. Кокорин не сыграет на ЧМ-2018
  • У нападающего «Зенита» выявлен разрыв крестообразных связок колена
    •
  • Сдюжили. ЦСКА выгрыз путевку в четвертьфинал
  • Браво, Виктор Гончаренко!
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Продолжение каталонской традиции
  • «Барселона» — «Атлетик». Прогноз и ставки на матч 29-го тура испанской Примеры 18 марта
  • 1,68
    •
  • Продолжит ли ЦСКА серию сухих побед?
  • «Йокерит» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 19 марта
  • 2,59
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 10:51
    • Макаров: «Тосно» уступил «Анжи» в борьбе
  • 10:35
    • Ромарио будет баллотироваться на пост губернатора штата Рио-де-Жанейро
  • 10:23
    • Нобоа: «Рубин» находится в сложной ситуации
  • 10:10
    • Навас: Во втором тайме «Рубин» показал свою игру
  • 10:04
    • Ханни был рад забить первый гол за «Спартак»
  • Дзюба рвется в сборную
  • «Арсенал» и «Ростов» сыграли вничью при жутком морозе
    • 09:55
  • 09:37
    • «Тоттенхэм» намерен продлить контракт с полузащитником
  • 09:12
    • Синицын заявил об отсутствии везения
  • 08:53
    • У Дзюбы и Черчесова нет нет «никаких шероховатостей в отношениях»
  • 08:43
    • Ещенко: Если бы хотели, уже давно вызвали бы в сборную
  • 08:35
    • РФПЛ: Баннер «Спартака» о Табакове не допустило на «Казань-Арену» МЧС
  • 01:03
    • «Бетис» крупно обыграл «Эспаньол»
  • 00:52
    • СПАЛ отобрал очки у «Ювентуса»
  • 00:44
    • «Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Англии
  • 00:32
    • Камболов получил вызов в сборную России
  • И мороз — не помеха. «Спартак» испортил Бердыеву юбилей
  • Обзор СМИ после выездной победы «Спартака» над «Рубином»
    • 00:17
  • 23:12
    • «Хетафе» в гостях одолел «Реал Сосьедад»
  • 23:01
    • «Шальке» минимально обыграл «Вольфсбург»
  • 22:48
    • Бердыев: Во втором тайме не видел «Спартак» на поле
  • 22:42
    • Покер Салаха позволил «Ливерпулю» разгромить «Уотфорд»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус