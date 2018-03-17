«Сток Сити» — «Эвертон». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Сток Сити»: Джек Батлэнд, Курт Зума, Глен Джонсон, Райан Шоукросс, K.Stafylidis, Джо Аллен, Чарли Адам, Badou Ndiaye, Шердан Шакири, Питер Крауч, Ramadan Sobhi.
«Эвертон»: Jordan Pickford, Лейтон Бейнс, Майкл Кин, Фил Джагелка, Шеймус Коулман, Уэйн Руни, Идрисса Гейе, Tom Davies, Янник Боласье, Тео Уолкотт, Дженк Тосун.
Предыдущий матч соперников: «Эвертон» — «Сток Сити» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Сток Сити» со счетом 1:0.