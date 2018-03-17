«СКА-Хабаровск» — «Урал»: онлайн-трансляция начнется в 11:00

В 11:00 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Урал» — «СКА-Хабаровск» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «СКА-Хабаровск»).

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