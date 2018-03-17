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    «Шинник» — «Волгарь»: онлайн-трансляция начнется в 14:00

    Шинник — Волгарь (17.03.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    •  Шинник — Волгарь14:00
    В 14:00 Россия. ФНЛ начнётся матч «Шинник» — «Волгарь».

    Последний матч между собой: «Волгарь» — «Шинник» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Шинник» — «Волгарь». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

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