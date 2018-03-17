Навас: Никому не нужно бояться России

Защитник «Рубина»заявил, что не согласен с мнением некоторых европейских журналистов и политиков, считающим, что болельщикам будет небезопасно находиться в России в период проведения ЧМ-2018.

«Удивляет ли меня, когда слышу, что на ЧМ-2018 европейцам ехать опасно? Это раздувание нужно политикам и прессе. Но я точно знаю, что все испанцы хотят видеть свою команду в России или хотят смотреть за ней по ТВ. Никто из болельщиков, уверен, не думает о бойкоте.

Что касается моего совета европейским болельщикам, отправляющихся на ЧМ в Россию, то надо быть адекватными и вести себя нормально. Если ты не будешь делать плохих, запрещенных вещей, то и проблем не будет. Никому не нужно бояться России — она гостеприимна и развивается. Даже в том, что касается изучения иностранных языков. С тех пор, как я приехал в Казань, ситуация точно улучшилась», — цитирует испанца «Чемпионат».