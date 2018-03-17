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    «Ливерпуль» — «Уотфорд». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Ливерпуль — Уотфорд. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (17.03.2018)

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    •  Ливерпуль — Уотфорд20:30
    В 20:30 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Ливерпуль» — «Уотфорд».

    Составы команд:

    «Ливерпуль»: Loris Karius, Вирджил ван Дейк, Джозеф Гомес, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Жоржиньо Вейналдум, Джордан Хендерсон, Эмре Джан, Роберто Фирмино, Мохамед Салах, Садио Мане.

    «Уотфорд»: O.Karnezis, Мигель Бритос, Себастьян Прёдль, Эдриан Мариаппа, Richarlison, A.Doucoure, Кико Оливас, Хосе Холебас, Этьен Капуэ, Роберто Перейра, Трой Дини.

    Предыдущий матч соперников: «Уотфорд» — «Ливерпуль» 3:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 7:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Ливерпуль» со счетом 7:1.

    «Ливерпуль» будет точнее и «суше»«Ливерпуль» — «Уотфорд». Прогноз и ставки на 31-й тур английской Премьер-лиги 17 марта
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