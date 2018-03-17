«Ливерпуль» — «Уотфорд». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Ливерпуль»: Loris Karius, Вирджил ван Дейк, Джозеф Гомес, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Жоржиньо Вейналдум, Джордан Хендерсон, Эмре Джан, Роберто Фирмино, Мохамед Салах, Садио Мане.
«Уотфорд»: O.Karnezis, Мигель Бритос, Себастьян Прёдль, Эдриан Мариаппа, Richarlison, A.Doucoure, Кико Оливас, Хосе Холебас, Этьен Капуэ, Роберто Перейра, Трой Дини.
Предыдущий матч соперников: «Уотфорд» — «Ливерпуль» 3:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 7:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Ливерпуль» со счетом 7:1.