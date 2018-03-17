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    «Ливерпуль» — «Уотфорд»: онлайн-трансляция начнется в 20:30

    Ливерпуль — Уотфорд: смотреть онлайн, прямая трансляция (17.03.2018)

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    •  Ливерпуль — Уотфорд20:30
    В 20:30 в АПЛ начнётся матч «Ливерпуль» — «Уотфорд».

    Последний матч между собой: «Уотфорд» — «Ливерпуль» 3:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Ливерпуль»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Ливерпуль» — «Уотфорд». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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    «Ливерпуль» будет точнее и «суше»«Ливерпуль» — «Уотфорд». Прогноз и ставки на 31-й тур английской Премьер-лиги 17 марта
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