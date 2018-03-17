Каррера: Во втором тайме «Рубин» затруднил нам жизнь

Главный тренерпрокомментировал выездную победу над «Рубином» в 23-м туре РФПЛ.

Слова Карреры приводит официальный сайт «Рубина».

«Было сложно контролировать мяч, но это было сложно и для нас, и для них. Мы сыграли хороший первый тайм и мало что позволили "Рубину". Было три момента, чтобы забить. Во втором тайме "Рубин" затруднил нам жизнь, но я ожидал этого. У них организованная команда. Мы получили гол в свои ворота, который можно было предотвратить. Думаю, при этом команда хорошо отреагировала, нашла силы и желание победить», — сказал Каррера.

«Конечно, я доволен. Когда побеждаешь, всегда приятно. Я ждал, что нас ожидает тяжелый матч. С "Рубином" всегда нелегко играть. Я доволен результатом и выступлением команды», — добавил итальянский специалист.

«Луис Адриано — главная звезда чемпионата? Безусловно, он сильный игрок, но не мы с вами сейчас это открыли. У него есть отличные качества, они есть у всех остальных моих игроков. Я горжусь, что с ними работаю», — также сказал Каррера.

Напомним, «Спартак» выиграл со счетом 2:1, а Луис Адриано стал автором победного гола.