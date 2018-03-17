«Борнмут» — «Вест Бромвич». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Борнмут»: Asmir Begovic, Саймон Фрэнсис, Стив Кук, Nathan Ake, Адам Смит, Дэн Гослинг, Lewis Cook, Джошуа Кинг, Джуниор Станислас, Джордон Айб, Callum Wilson.
«Вест Бромвич»: Бен Фостер, Аллан-Ромео Ньом, Киран Гиббз, Джонни Эванс, Крэйг Доусон, A.Hegazy, Клаудио Якоб, Джейк Ливермор, Крис Брант, Хосе Саломон Рондон, Джей Родригес.
Предыдущий матч соперников: «Нант» — «Амьен» 0:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.