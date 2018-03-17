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    «Борнмут» — «Вест Бромвич». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Борнмут — Вест Бромвич. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (17.03.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Борнмут Вест Бромвич Календарь АПЛ
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    •  Борнмут — Вест Бромвич18:00
    В 18:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Борнмут» — «Вест Бромвич».

    Составы команд:

    «Борнмут»: Asmir Begovic, Саймон Фрэнсис, Стив Кук, Nathan Ake, Адам Смит, Дэн Гослинг, Lewis Cook, Джошуа Кинг, Джуниор Станислас, Джордон Айб, Callum Wilson.

    «Вест Бромвич»: Бен Фостер, Аллан-Ромео Ньом, Киран Гиббз, Джонни Эванс, Крэйг Доусон, A.Hegazy, Клаудио Якоб, Джейк Ливермор, Крис Брант, Хосе Саломон Рондон, Джей Родригес.

    Предыдущий матч соперников: «Нант» — «Амьен» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

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