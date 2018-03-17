Бердыев: Во втором тайме не видел «Спартак» на поле

Главный тренерпрокомментировал домашнее поражение своей команды в матче 23-го тура РФПЛ против(1:2).

«Два разных тайма. Первый тайм из-за наших структурных ошибок "Спартак" имел моменты. Во втором тайме начали играть как надо, удалось забить, но опять элементарные ошибки не позволили забить, затем пропустили. В целом, есть удовлетворение от игры», — цитирует Бердыева официальный сайт «Рубина».

«Во втором тайме я не видел "Спартак" на поле», — также добавил главный тренер «Рубина».

Каррера: Во втором тайме «Рубин» затруднил нам жизнь

Также Бердыев раскритиковал состояние газона на «Казань Арене»: «Поле для обеих команд одинаково. Конечно, лучше было бы играть на хорошем поле. Мы уже свои претензии высказали стадиону. На других стадионах поля хорошие, а у нас огород».