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    Бердыев: Во втором тайме не видел «Спартак» на поле

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    Курбан Бердыев
    На фото:Курбан Бердыев
    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал домашнее поражение своей команды в матче 23-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:2).

    «Два разных тайма. Первый тайм из-за наших структурных ошибок "Спартак" имел моменты. Во втором тайме начали играть как надо, удалось забить, но опять элементарные ошибки не позволили забить, затем пропустили. В целом, есть удовлетворение от игры», — цитирует Бердыева официальный сайт «Рубина».

    «Во втором тайме я не видел "Спартак" на поле», — также добавил главный тренер «Рубина».

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    Также Бердыев раскритиковал состояние газона на «Казань Арене»: «Поле для обеих команд одинаково. Конечно, лучше было бы играть на хорошем поле. Мы уже свои претензии высказали стадиону. На других стадионах поля хорошие, а у нас огород».

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