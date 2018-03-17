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    «Аугсбург» — «Вердер»: онлайн-трансляция начнется в 17:30

    Аугсбург — Вердер (17.03.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    •  Аугсбург — Вердер17:30
    В 17:30 в футбольной Бундеслиге начнётся матч «Аугсбург» — «Вердер».

    Последний матч между собой: «Вердер» — «Аугсбург» 0:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Аугсбург» — «Вердер». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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