Вернблум выступил против видеоповторов в футболе

Полузащитник ЦСКАвыступил против введения видеоповторов в футболе.

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«Просмотр эпизода будет занимать так много времени. Игра и так длится полтора-два часа, этого достаточно. Я не хочу, чтобы матч отнимал еще больше времени.

Люди все время совершают ошибки, а видеоповторы будут отнимать все больше и больше времени, эти бесконечные просмотры моментов, опять и опять. А я хочу отыграть и пойти домой, не хочу смотреть никакие видео. Судьи совершают ошибки, как и игроки. Если мы их исключим, то футбол станет неинтересно смотреть», — приводит слова шведа «Спорт-Экспресс».