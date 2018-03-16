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    Вернблум выступил против видеоповторов в футболе

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    Понтус Вернблум
    На фото:Понтус Вернблум
    Онлайн: Жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы 2017/201815:00
    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум выступил против введения видеоповторов в футболе.

    Вернблум отказался говорить о новом контракте

    «Просмотр эпизода будет занимать так много времени. Игра и так длится полтора-два часа, этого достаточно. Я не хочу, чтобы матч отнимал еще больше времени.

    Люди все время совершают ошибки, а видеоповторы будут отнимать все больше и больше времени, эти бесконечные просмотры моментов, опять и опять. А я хочу отыграть и пойти домой, не хочу смотреть никакие видео. Судьи совершают ошибки, как и игроки. Если мы их исключим, то футбол станет неинтересно смотреть», — приводит слова шведа «Спорт-Экспресс».

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