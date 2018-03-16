Слуцким интересовалась сборная Австралии

Российский специалистмог возглавить сборную Австралии. Об этом рассказал известный агент

«Интерес со стороны сборной Австралии действительно был. Переговоры вел мой коллега. Поэтому подробностей я вам сказать не могу.

Я конкретно этим вариантом не занимался. Но, как я уже сказал, интерес к Слуцкому был.

Кроме сборной Австралии, я не знаю вариантов. Были довольно поверхностные разговоры с различными клубами. Но, по моим данным, до конкретики не доходило. Хотя, возможно, я чего-то не знаю», — приводит слова Варги «Спорт-Экспресс».

Слуцкий — в «Витессе». Самый очевидный вариант и подготовка к «Челси»

На днях стало известно, что Слуцкий возглавил «Витесс» и приступит к своим обязанностям со следующего сезона.