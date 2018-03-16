Симонян назвал травму Кокорина «большой потерей»

Форвард получил разрыв крестообразных связок колена в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига» (1:1).
«Мы на техническом комитете говорили о подготовке национальной команды со Станиславом Черчесовым.
Когда готовишь команду, думаешь обойтись без травм, а тут посыпались такие травмы. Сначала два центральных защитника, а теперь Кокорин… Пришла беда, как говорят.
Кокорин получил разрыв крестообразных связок колена
В лице Кокорина это большая потеря, учитывая то, что он в этом году в хорошем состоянии», — цитирует Симоняна «Р-Спорт».