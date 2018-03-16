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    Симонян назвал травму Кокорина «большой потерей»

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    Никита Симонян
    На фото:Никита Симонян
    Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян прокомментировал травму нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

    Форвард получил разрыв крестообразных связок колена в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига» (1:1).

    «Мы на техническом комитете говорили о подготовке национальной команды со Станиславом Черчесовым.

    Когда готовишь команду, думаешь обойтись без травм, а тут посыпались такие травмы. Сначала два центральных защитника, а теперь Кокорин… Пришла беда, как говорят.

    Кокорин получил разрыв крестообразных связок колена

    В лице Кокорина это большая потеря, учитывая то, что он в этом году в хорошем состоянии», — цитирует Симоняна «Р-Спорт».

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