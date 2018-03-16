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    Манчини: Я не задумываюсь о возможной отставке

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    Роберто Манчини
    На фото:Роберто Манчини
    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после ничьей с «Лейпцигом» (1:1) подвел итоги выступления в Лиге Европы УЕФА и рассказал о состоянии травмированного Александра Кокорина.

    «Лично я не задумываюсь о возможной отставке, мне это абсолютно неинтересно. Что касается выступлений в этом сезоне, то, насколько я понимаю, мы сыграли в Лиге Европы лучше, чем в прошлом сезоне.

    Считаю, мы выступили очень хорошо в Лиге Европы, мы ездили к лучшим командам континента, очень сильным командам, и многих обыгрывали.

    В этот раз нам тоже попался очень сильный соперник — "РБ Лейпциг", где много молодых и сильных футболистов. К сожалению, было много моментов, когда нам не везло, но это футбол, и такое случается.

    Что касается чемпионата России, то, чтобы проводить похороны, нужно иметь покойника. Впереди восемь матчей, а у нас десять очков отставания. Поэтому посмотрим.

    Это футбол, мы не можем изменить его. Нужно справляться даже с теми поражениями, в которых невезение играло значительную роль. Например, как сегодня.

    Также факторами стало отсутствие Кузяева и Кокорина, который получил травму в самом начале матча. У меня тоже к вам вопрос: кто лучший нападающий у нас сейчас?

    Я считаю, что тот, кто забил больше всего голов. Если Кокорин ломается на второй минуте, то мы можем говорить о некотором невезении?

    Через три минуты после незабитого пенальти у нас был стопроцентный момент, который нужно было реализовывать: имею в виду, когда Дриусси подавал на Заболотного.

    Вы меня пытаетесь вывести на некие оправдания, но мой ответ: да, мы в той ситуации, когда должны и будем использовать молодых игроков.

    Что касается второго вопроса, то мы столкнемся с такой проблемой, как игры сборных. Пять, шесть или семь футболистов останутся с нами, остальные отправятся в сборные, так что мы мало что сможем сделать.

    Единственное, на что приходится надеяться, — это максимально быстрое восстановление Кокорина и Кузяева.

    Я, собственно говоря, ничего не ожидаю. Я сконцентрирован на футболе. Мы вылетели из Кубка России, вылетели из двухматчевого противостояния, которое должны были проходить.

    Возможно, у нас не тот состав, который мог бы дойти до конца, но в этом противостоянии мы должны были проходить дальше. У нас отставание в чемпионате и впереди восемь матчей, в которых мы должны его компенсировать.

    Точный диагноз Кокорина мы сможем установить в течение 48 часов. Считаю, что он не должен ехать в сборную, да он и не поедет, поскольку даже если у него растяжение связок, то как минимум неделю он пропустит, ему нужна как минимум неделя на восстановление», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.

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