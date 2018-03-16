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    Хазенхюттль: «Наполи» играл очень сильно, «Зенит» — ненамного хуже

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    Ральф Хазенхюттль
    На фото:Ральф Хазенхюттль
    Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль высказал мнение об итогах противостояния с «Зенитом» (2:1 дома, 1:1 в гостях) в 1/8 финала Лиги Европы.

    «Очень рады и счастливы, что сумели пройти дальше. Знаем, что исход противостояния нужно было решать гораздо раньше — шансов было предостаточно.

    Мы всегда чувствуем напряжение, иногда больше, чем хотелось бы. Рады, что сумели пройти в следующий раунд.

    После хорошего начала, когда показали, что можем забить, — сумели забить, но потом перестали играть и тем самым придали силы сопернику. Перед перерывом получили 1:1.

    В раздевалке я был довольно громким, поскольку не мог допустить, чтобы команда так играла. Второй тайм начали как надо, создали момент, но не сумели его реализовать.

    И самая интересная точка — пенальти от Тимо Вернера, который мог решать исход встречи. Таким образом, мы терпели до последней секунды, поскольку соперник хотел забить. В конце концов мы сумели пройти дальше, и это очень хорошо.

    Для пенальтиста непросто так долго ждать. Он и не забил. О том, что творилось, не хочу говорить, когда знаешь, что еще есть время и соперник продолжает атаковать.

    Роберто Манчини пришлось очень быстро менять тактику после травмы Кокорина. Это понятно. Вышел совсем другой тип нападающего. Мы знали, что "Зенит" играет длинными забросами вперед, и этому нужно было противодействовать.

    Орбана заменили из-за желтой карточки. Он действует на позиции, где есть риск получения повторного предупреждения. В целом пытался заменить всех, кто мог бы заработать дополнительные желтые карточки.

    Это еще не финальная точка. Но, конечно, мы уже достигли большого успеха. Мы показали, что умеем играть в Лиге чемпионов, теперь прошли два раунда плей-офф в Лиге Европы, попутно победив "Наполи". Это очень хороший и незабываемый результат.

    Мы показывали потенциал, выигрывая такие противостояния с минимальным преимуществом, и это особое качество.

    "Наполи" играл очень сильно, "Зенит" — ненамного хуже. Дальше нет слабых команд. Посмотрим, что получится в итоге», — приводит слова тренера пресс-служба «Зенита».

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