Хазенхюттль: «Наполи» играл очень сильно, «Зенит» — ненамного хуже

Главный тренер «РБ Лейпциг»высказал мнение об итогах противостояния с(2:1 дома, 1:1 в гостях) в 1/8 финала Лиги Европы.

«Очень рады и счастливы, что сумели пройти дальше. Знаем, что исход противостояния нужно было решать гораздо раньше — шансов было предостаточно.

Мы всегда чувствуем напряжение, иногда больше, чем хотелось бы. Рады, что сумели пройти в следующий раунд.

После хорошего начала, когда показали, что можем забить, — сумели забить, но потом перестали играть и тем самым придали силы сопернику. Перед перерывом получили 1:1.

В раздевалке я был довольно громким, поскольку не мог допустить, чтобы команда так играла. Второй тайм начали как надо, создали момент, но не сумели его реализовать.

И самая интересная точка — пенальти от Тимо Вернера, который мог решать исход встречи. Таким образом, мы терпели до последней секунды, поскольку соперник хотел забить. В конце концов мы сумели пройти дальше, и это очень хорошо.

Для пенальтиста непросто так долго ждать. Он и не забил. О том, что творилось, не хочу говорить, когда знаешь, что еще есть время и соперник продолжает атаковать.

Роберто Манчини пришлось очень быстро менять тактику после травмы Кокорина. Это понятно. Вышел совсем другой тип нападающего. Мы знали, что "Зенит" играет длинными забросами вперед, и этому нужно было противодействовать.

Орбана заменили из-за желтой карточки. Он действует на позиции, где есть риск получения повторного предупреждения. В целом пытался заменить всех, кто мог бы заработать дополнительные желтые карточки.

Это еще не финальная точка. Но, конечно, мы уже достигли большого успеха. Мы показали, что умеем играть в Лиге чемпионов, теперь прошли два раунда плей-офф в Лиге Европы, попутно победив "Наполи". Это очень хороший и незабываемый результат.

Мы показывали потенциал, выигрывая такие противостояния с минимальным преимуществом, и это особое качество.

"Наполи" играл очень сильно, "Зенит" — ненамного хуже. Дальше нет слабых команд. Посмотрим, что получится в итоге», — приводит слова тренера пресс-служба «Зенита».