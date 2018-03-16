Головин стал лучшим игроком недели в Лиге Европы

Головин стал автором забитого мяча в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Лион» – ЦСКА (2:3). Российский футболист набрал рекордные 89% по итогам голосования за лучшего игрока недели в турнире.
Второе место в опросе занял нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес (8%), третья позиция досталась полузащитнику «Лацио» Лукасу (2%).
⚡⚡⚡ Лучшим игроком недели в #ЛигаЕвропы признан Александр Головин 💥— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 16 марта 2018 г.
Полузащитник @pfc_cska установил рекорд сезона, набрав 8⃣9⃣% голосов! pic.twitter.com/w24L3wLpwO