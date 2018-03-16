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    Головин стал лучшим игроком недели в Лиге Европы

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    Александр Головин
    На фото:Александр Головин
    Онлайн: Жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы 2017/2018Завершен
    По информации официального сайта УЕФА, полузащитник московского ЦСКА Александр Головин признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.

    Головин стал автором забитого мяча в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Лион» – ЦСКА (2:3). Российский футболист набрал рекордные 89% по итогам голосования за лучшего игрока недели в турнире.

    Второе место в опросе занял нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес (8%), третья позиция досталась полузащитнику «Лацио» Лукасу (2%).


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