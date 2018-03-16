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    «Фрайбург» — «Штутгарт»: онлайн-трансляция начнется в 22:30

    Фрайбург — Штутгарт: смотреть онлайн, прямая трансляция (16.03.2018)

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    •  Фрайбург — Штутгарт22:30
    В 22:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч «Фрайбург» — «Штутгарт».

    Последний матч между собой: «Штутгарт» — «Фрайбург» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Фрайбург»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Фрайбург» — «Штутгарт». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

    Дома и стены помогают«Фрайбург» — «Штутгарт». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 16 марта
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