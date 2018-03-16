Черчесов поддержал получившего травму Кокорина

Главный тренер сборной Россииподелился своим мнением по поводу серьезной травмы

«Ситуация складывается таким образом, что каждый месяц этого года мы получаем неприятные новости о серьезных травмах основных игроков сборной России.

Вчера был диагностирован разрыв крестообразной связки у Саши Кокорина, мы можем это только констатировать и поддержать футболиста.

Предвосхищая переживания относительно потерь, которые несет сборная России перед чемпионатом мира, могу сказать, что команда в плановом режиме продолжает работу. Наша задача — делать возможное для того, чтобы компенсировать эти потери и качественно подготовиться к чемпионату мира.

В компании Васина и Джикии. Кокорин не сыграет на ЧМ-2018

Что касается травмированных ребят, то мы находимся с ними на связи, внимательно наблюдаем за их лечением и восстановлением и ждем их возвращения в строй», — приводит слова Черчесова официальный сайт РФС.