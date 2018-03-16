Алаев верит в способность тренерского штаба справиться с кадровыми проблемами

Исполняющий обязанности президента РФСпрокомментировал ситуацию с травмой нападающего национальной сборной России, пожелав ему скорейшего восстановления.

«Конечно, очень жаль, что перед таким крупным турниром как чемпионат мира, который пройдет летом в нашей стране, сборная России теряет одного за другим ведущих игроков.

Вчера серьезную травму получил Александр Кокорин, которому теперь предстоит операция и восстановление. Желаем ему спокойно пройти все необходимые процедуры и мероприятия, чтобы здоровым вернуться в строй и присоединиться к сборной.

В компании Васина и Джикии. Кокорин не сыграет на ЧМ-2018

Со своей стороны могу сказать, что в Российском футбольном союзе уверены в том, что тренерский штаб сборной справится с кадровыми проблемами. У нас достаточно игроков высокого уровня, и коллектив в сборной сейчас подобрался очень амбициозный и профессиональный.

Впереди у команды весьма непростые и интересные контрольные матчи с Бразилией и Францией, на которые мы приглашаем наших болельщиков», — приводит слова Алаева официальный сайт РФС.