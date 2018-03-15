«Зенит» сыграл вничью с «Лейпцигом» и вылетел из Лиги Европы

Питерскийна своем поле сыграл вничью с немецким(1:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Гости открыли счет на 22-й минуте. Вернер с левого фланга сместился в центр и выполнил передачу в штрафную площадь на Огустена, Жан-Кевин принял мяч и затем буквально из-под Мевли отправил мяч в ворота, Лунёв был бессилен.

В компенсированное к первому тайму время «Зенит» сравнял счёт в матче. Кришито с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Себастьян Дриусси оторвался от соперников и в касание отправил мяч в ворота.

На 81-й минуте в ворота «Зенита» был назначен пенальти. Миха Мевля в своей штрафной площади сбил Тимо Вернера. Однако форвард с «точки» не сумел переиграть голкипера Андрея Лунева.

В первом матче «Лейпциг» победил дома со счетом 2:1 и быки по сумме двух матчей вышли в 1/4 финала турнира.