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    «Зенит» сыграл вничью с «Лейпцигом» и вылетел из Лиги Европы

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Питерский «Зенит» на своем поле сыграл вничью с немецким «Лейпцигом» (1:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

    Гости открыли счет на 22-й минуте. Вернер с левого фланга сместился в центр и выполнил передачу в штрафную площадь на Огустена, Жан-Кевин принял мяч и затем буквально из-под Мевли отправил мяч в ворота, Лунёв был бессилен.

    В компенсированное к первому тайму время «Зенит» сравнял счёт в матче. Кришито с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Себастьян Дриусси оторвался от соперников и в касание отправил мяч в ворота.

    На 81-й минуте в ворота «Зенита» был назначен пенальти. Миха Мевля в своей штрафной площади сбил Тимо Вернера. Однако форвард с «точки» не сумел переиграть голкипера Андрея Лунева.

    В первом матче «Лейпциг» победил дома со счетом 2:1 и быки по сумме двух матчей вышли в 1/4 финала турнира.

    Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч
    «Зенит» (Россия) – «Лейпциг» (Германия) – 1:1 (1:1)
    Голы: Огюстен, 22 (0:1). Дриусси, 45+1 (1:1).Нереализованный пенальти: Вернер, 82 (вратарь).«Зенит»: Лунев, Смольников (Полоз, 85), Иванович, Мевля, Кришито, Краневиттер, Паредес, Жирков, Ригони (Ерохин, 90), Кокорин (Заболотный, 8), Дриусси.«Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Орбан (Конате, 46), Упамекано, Бернарду, Форсберг, Кейта, Демме (Ильзанкер, 71), Брума, Вернер, Огюстен (Поульсен, 90+1).Предупреждения: Демме, 10. Орбан, 25. Кришито, 38. Смольников, 62. Мевля, 81.
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