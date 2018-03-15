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    «Виктория Пльзень» — «Спортинг»: онлайн-трансляция начнется в 21:00

    Виктория Пльзень — Спортинг: смотреть онлайн, прямая трансляция (15.03.2018)

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    •  Виктория Пльзень — Спортинг21:00
    В 21:00 в 1/8 финала Лиги Европы начнётся матч «Виктория Пльзень» — «Спортинг».

    Последний матч между собой: «Спортинг» — «Виктория Пльзень» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Спортинг»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Виктория Пльзень» — «Спортинг». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

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