Вальверде назвал матч с «Челси» одним из самых трудных в сезоне

Главный тренер «Барселоны»после победы над «Челси» (3:0) подвел итоги противостояния в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы доминировали, как и в первом матче. Но вы могли видеть, что "Челси" представлял серьезную угрозу для нас. Нам пришлось биться до самого конца.

"Челси" оказал нам очень серьезное сопротивление. У них феноменальные игроки. Мы знали, что нам будет непросто. "Челси" показал, как непросто играть с этой командой. Это был один из самых трудных матчей в сезоне.

"Барселона" вышла в четвертьфинал ЛЧ, разгромив "Челси"

Иметь Месси в команде — это роскошь. Он создает опасность, решает каждый эпизод в атаке. Наша игра в нападении во многом зависит от него. Он делает каждую атаку лучше», — приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.