Симеоне: Пять голов в таком матче – это фантастика

«Пять голов в таком матче – это фантастика, вся команда сыграла очень здорово, вплоть до врачей и административного штаба. Восхищаюсь ей.
Насчёт шансов на победу в Лиге Европы поговорим позже, мы идём от матча к матчу.
Что насчёт травмы Филипе Луиса? Я ещё не общался с медицинским штабом насчёт её серьёзности – был на флэш-интервью, а потом пришёл сюда.
В воскресенье, думаю, он не сыграет, а дальше будем смотреть на степень серьёзности. Волнуюсь и за здоровье Луиса, и за Хуанфрана.
Все вы знаете, как Фернандо Торрес двигается и открывается. Сегодня он был очень хорош – забил гол, который придал нам уверенности, реализовал пенальти.
А его роль в команде сложно переоценить: Торрес вдохновляет партнёров, создаёт атмосферу в раздевалке», – передаёт слова Симеоне «Чемпионат».