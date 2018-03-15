Реднапп не верит в бойкот чемпионата мира в России

Бывший тренер «Тоттенхэма»выразил уверенность, что сборная Англии сыграет на чемпионате мира в России, несмотря на угрозы бойкота со стороны правительства.

Ранее председатель комитета по иностранным делам лейбористской партии Джон Вудкок заявил, что Великобритания должна исключить возможность отправки каких-либо официальных лиц на чемпионат мира-2018. По его словам, участие сборной Англии «должно оставаться под вопросом».

«Да, слышал о возможном бойкоте, но только слышал. Я читал, что был отравлен человек, но, честно говоря, не хочу вдаваться в детали этого инцидента.

Все равно мы не можем знать полной картины. Никто не знает, что произошло на самом деле, а в новостях могут говорить что угодно.

Не думаю, что мы должны бойкотировать чемпионат мира. Англия попала туда и должна играть. Уверен, что никакого бойкота не будет.

Почему так уверен? Потому что уверен! Это очень странная ситуация. Я не знаю, что произошло, но знаю, что раньше, во время войн, Россия, Великобритания и США были союзниками.

А что происходит сейчас? У меня нет объяснения этому», – приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».