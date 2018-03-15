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    Пейчинович: Хотели сыграть в открытый футбол, но вышло не очень

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    Неманья Пейчинович
    На фото:Неманья Пейчинович
    Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович прокомментировал поражение в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Атлетико» (1:5) и вылет москвичей из турнира.

    «Общий счёт (1:8. — Прим. Livesport.Ru) не отражает всей ситуации. Все знают, что "Атлетико" — сильная команда, в первой игре убедились.

    Попробовали сегодня в открытый футбол играть, хотели забить минимум один-два гола. Но получилось не очень хорошо, потому что соперник нас наказывал за ошибки. Поэтому получился такой счёт.

    Выход Гризманна? Свежий игрок постоянно добавляет силы команде. Такой игрок, конечно, всегда хочет забивать.

    После матча все поняли, что мы плохо играли. Легко теряли мячи. Сёмин рассказал, какие ошибки были у команды после матча. Сказал, что даже за маленькие ошибки такая команда наказывает.

    Чорлука получил микротравму. Будем надеяться, что ничего серьёзного», — передаёт слова Пейчиновича «Чемпионат».

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