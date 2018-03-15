«Реал» хочет приобрести Неймара до ЧМ-2018

«Реал» намерен завершить трансфер нападающего «Пари Сен-Жермен»до чемпионата мира по футболу, сообщает AS.

По информации издания, Неймар согласился на переход в «королевский клуб», так как «сыт по горло» чемпионатом Франции и жизнью в Париже. Бразилец сообщил своему окружению, что пять месяцев жизни в столице Франции прошли, как пять лет.

Представители «Реала» провели встречу с отцом Неймара, пишет источник. Одну из ключевых ролей в заманивании Неймара в «Реал» сыграл футболист мадридского клуба и сборной Бразилии Марсело.

По данным Marca, руководство «Реала» рассматривает два варианта развития событий. Первый — приобретение Неймара за 300 миллионов евро. Такую сумму «бланкос» мгут себе позволить, учитывая чистую прибыль в размере 13 миллионов евро от трансферных продаж за последние четыре сезона. Второй сценарий — покупка на те же деньги двоих-троих футболистов топ-класса.

Ранее отец Неймара заявил, что у его сына есть будущее в «Пари Сен-Жермен».

Неймар получил травму ноги 25 февраля и выбыл на срок до трех месяцев.

В нынешнем сезоне 26-летний бразилец забил 29 голов в 30 матчах за ПСЖ.