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    «Реал» хочет приобрести Неймара до ЧМ-2018

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    Неймар
    На фото:Неймар
    «Реал» намерен завершить трансфер нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара до чемпионата мира по футболу, сообщает AS.

    По информации издания, Неймар согласился на переход в «королевский клуб», так как «сыт по горло» чемпионатом Франции и жизнью в Париже. Бразилец сообщил своему окружению, что пять месяцев жизни в столице Франции прошли, как пять лет.

    Представители «Реала» провели встречу с отцом Неймара, пишет источник. Одну из ключевых ролей в заманивании Неймара в «Реал» сыграл футболист мадридского клуба и сборной Бразилии Марсело.

    По данным Marca, руководство «Реала» рассматривает два варианта развития событий. Первый — приобретение Неймара за 300 миллионов евро. Такую сумму «бланкос» мгут себе позволить, учитывая чистую прибыль в размере 13 миллионов евро от трансферных продаж за последние четыре сезона. Второй сценарий — покупка на те же деньги двоих-троих футболистов топ-класса.

    Ранее отец Неймара заявил, что у его сына есть будущее в «Пари Сен-Жермен».

    Неймар получил травму ноги 25 февраля и выбыл на срок до трех месяцев.

    В нынешнем сезоне 26-летний бразилец забил 29 голов в 30 матчах за ПСЖ.

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