«Локо» вылетел из Лиги Европы, как Мюнхгаузен из пушки

Домашнее поражение «Локо» стало одним из крупнейших домашних для российских клубов в еврокубках и крупнейшим за последние 22 года. Крупнее «Локомотива» дома проигрывали: «Динамо» – «Айнтрахту» (0:6) в 1993 году, «Локомотив» – «Баварии» (0:5) – в 1995-м, «Алания» – «Рейнджерс» (2:7) – в 1996-м.

Проблемы с атакой

«За пару часов до матча в интернете появилась тревожная для поклонников "Локо" новость. Анонсировалось, что против "Атлетико" не сыграют Ари и Фарфан, хотя накануне оба вроде как были здоровы. По данным источника, у перуанца и бразильца возник конфликт с Юрием Семиным. Однако Фарфан появился в итоге с первых минут и занял место на острие атаки, а вот Ари действительно не оказалось даже в запасе.

Что касается остальных линий, то травмированного Гильерме заменил Коченков (»На данный момент он сильнее Медведева«, – сказал перед игрой Семин). В обороне по сравнению с мадридским матчем железнодорожники перестроились на игру в четыре защитника. Таким образом Пейчинович стал пятым лишним, а вместо получившего повреждение Игнатьева появился Лысов.

И именно молодой игрок обороны стал главным виновником первого гола "Атлетико" – Корреа, прежде чем точно пробить в дальний угол, прошел Лысова непозволительно легко. Кстати, мяч в отличие от матча "Локо" – "Спартак" был на этот раз красным – технические спонсоры у Лиги Европы и премьер-лиги разные. Разметку тоже сделали "зимнюю" – красного цвета. Хотя подошла бы и обычная – снегопада не было», — рассказывает автор «Спорт-Экспресса» Филипп Папенков.

«Локо» старался выглядеть достойно

«Мадридский "Атлетико" — как Гарринча: все знают, что одна нога у него короче другой — и все попадаются на один и тот же финт. Вот и про "матрасников" все в курсе, что Хуанфран со своей мобильностью закрывает всю правую бровку, а Коке поначалу таится на левом фланге, а ближе к середине тайма смещается ближе к центру. Ни для кого это не секрет, но многие соперники все равно попадаются на эту тактическую "удочку".

Попался и "Локомотив". Четверти часа гостям хватило, чтобы избавить противостояние с красно-зелеными даже намека на дополнительное время. Анхель Корреа, сыграв в коротенькую "стеночку" с Коке, проник в штрафную москвичей по центру и спокойно катнул мяч в угол ворот мимо Антона Коченкова.

Оставшаяся часть матча по сути превратилась в тренировочный спарринг на средних скоростях, в котором, впрочем, "железнодорожники" на первых порах постарались выглядеть достойно. И даже соорудили ответный гол, проведя подготовительный артобстрел из двух опасных ударов в створ и нескольких угловых. После чего Мачей Рыбус неожиданно для всех — в том числе и для голкипера Акселя Вернера — метров с тридцати шальным "выстрелом" сравнял счет», — фиксирует ход первого тайма специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Егор Прокудин.

Главная разница – в скорости

«В конце первого тайма случилась показательная для "Локомотива" история, которую легко было не заметить. Антон Коченков забрал прострел и быстро кинул мяч рукой через центр – Алексей Миранчук получал мяч в центральном круге, "Локо" мог раскатить потенциальную контратаку. Но одно лишнее касание, другое… и Миранчука раскусил Филипе Луис. Так было и с отдохнувшим Миранчуком: принимал мяч в штрафной – недопринял, пошёл в обводку на центральной линии – напоролся на троих и привёз контратаку с новым сейвом Коченкова.

История важна, чтобы оценивать Миранчука в более объёмной картине. По нашему чемпионату Алексей Миранчук за год вырос в топ-игрока по качеству и скорости принятия решений – ситуаций, где он затягивает с дриблингом и делает множество лишних касаний, стало намного меньше. Но топ-игроком Премьер-Лиги мало быть, чтобы думать так же быстро, как "Атлетико", здесь нужен уровень выше.

Это относится к обоим Миранчукам – в их игре было много старания, но когда оба получали мяч, то будто устраивали пинбол, передавая мяч слишком суматошно. Относится и к Эдеру, вышедшему на замену забивать. Завершавшему атаку 2v1. И попавшему вместо мяча в ногу Филипе Луису, которого унесли на носилках. Относится и к тому, как "Атлетико" строил атаки – Коке и Сауль открывались между линиями, а Денисов и Коломейцев спокойно пускали игроков "Атлетико" себе за спину. Относится к реакции защитников на резкие передачи из глубины», — сравнивает уровни игроков и команд автор «Чемпионата» Сергей Титов.

Разорвали...

«После перерыва – мрак. "Локомотив" развалился, не выдержал давления или устал. Непонятно. Сначала идеально прошили москвичей слева, и второй раз в противостоянии отличился Сауль: на этот раз бильярдным, а не пушечным ударом, и с близкого расстояния, а не издали. Затем коллективно железнодорожники ошиблись в центре поля и силами свежего Гризмана заработали пенальти. 11-метровый, который смело можно повесить на Коченкова и пассивного Чорлуку, реализовал Торрес.

Но и это не все, валидол закончился, а падение продолжалось. Дыры в опорной зоне приняли межгалактический масштаб, Корреа оставил в дураках несколько соперников и выкатил мяч Торресу. Фернандо идеально и на классе реализовал выход один на один. Не поверите, но и это не все! Издеваться стали "матрасники", до неприличия доведя счет на новеньких табло стадиона "Локомотив". Корреа в стиле Неймара прокинул мяч над собой и Рыбусем, после чего слева выкатил мяч на линию штрафной, откуда Гризманн черпачком филигранно закинул за шиворот потерявшему ворота Коченкову.

Удивительно, какие разные таймы провел "Локо". Растворились старание, терпение и труд. Или это "Атлетико" включился, подкрутил гайки и налегке изничтожил красно-зеленых? Хотя чего тут удивляться: все-таки фаворит Лиги Европы. Вот увидите, Семин скажет об этом на пресс-конференции, а пока у "Локо" остался практически выигранный чемпионат России. Жаль только, что из евротурнира клуб вылетел примерно так же, как из пушки Мюнхгаузен», — сетует обозреватель «Советского Спорта» Константин Кринский.

Публика получила удовольствие

«Голы "Атлетико" не сильно влияли на настроение трибун, которые пришли отчасти и для того, чтобы посмотреть, как играет четвертая команда Европы (источник – рейтинг УЕФА). По крайней мере, точно для этого приехали в Черкизово девчонки, которых камеры выхватывали после голов Фернандо Торреса. Они радовались голу своего кумира, просили его майку.

Около ста человек, потом мерзли около автобусов, хором скандируя фамилию Торреса. Был и плакат, посвященный Гризманну, ему желали удачи на чемпионате мира в России. Если вся сборная Франции будет играть так, как француз в эпизоде пятого гола "Атлетико", то удача не понадобится. Аплодировали даже некоторые болельщики "Локомотива".

"Атлетико" играл очень расслабленно, вообще не напрягаясь. Однако в матче, когда главная установка – без травм, – серьезное повреждение получил Фелиппе Луис. Болельщики "Локомотива" проводили его аплодисментами», — описывает настроение публики корреспондент Sportbox.ru Егор Кузнец.

Вратари «Локо» провалили свои матчи

«Даже в матче без интриги всегда есть... интрига. Например, в Черкизово была битва резервных вратарей — а что, тоже интересно. Гилерме и Облак не смогли выйти на игру из-за повреждений. Коченков и Вернер заняли место основных голкиперов.

Вратари "Локо" провалили оба матча против "Атлетико". Бессмысленно расчитывать на нормальный результат в играх против топ-клуба, когда твои голкиперы не в порядке. Что Гилерме в Мадриде пропускал с 30+ метров и вообще творил непонятные вещи. Что Коченков в Москве сыграл категорически неуверенно — прыгал с запозданием, странно среагировал на удар Сауля, привез пенальти на Гризманне, получил парашют за спину от того же француза...

"Локо" на самом деле сыграл не так уж плохо — активно, создавая моменты против чуть ли не лучшей обороны мира — тот же Эдер запорол выход 1 на 1 при счете 1:2. Мануэл Фернандеш выдал очередной качественный матч. Миранчуки неплохо обостряли. Короче, все было неплохо.

Но "Атлетико" все равно снова разгромил "Локомотив" — ну просто потому что намного сильнее. Зато теперь "Локо" сконцентрируется на своей главной миссии — победе в РФПЛ», — констатирует редакция Sport24.

Не позор

«Если брать в общем, "Локомотив" выиграл половину встреч в рамках Лиги Европы, а проиграл всего трижды, причем два раза мадридскому "Атлетико" в 1/8 финала. Исключая результаты матчей с "матрасниками", которые уже во время жеребьевки казались непроходимой стеной, москвичи провели достойную кампанию.

Это лучший евросезон "Локо" за 14 лет. После того, как "красно-зеленые" играли в 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне 2003/2004, они трижды выходили в весеннюю стадию Кубка УЕФА/Лиги Европы, но неизменно уступали в первом же раунде – "Севилье", "Атлетику" из Бильбао и "Фенербахче".

Сейчас справились в 1/16 финала с "Ниццей", но против "Атлетико" приема ожидаемо не нашлось. Сейчас болельщикам "Локо" немного грустно, но в действительности это просто рабочий момент, который не должен выбить из колеи ни команду, ни фанатов.

1:8 по сумме двух матчей – это, конечно, очень много. Но я бы не стал разбрасываться громкими словами. Во-первых, из-за силы противника. "Локомотиву" достался худший вариант при жеребьевке 1/8 финала, никакой "Арсенал" рядом не стоял. У Симеоне мощная и мотивированная команда. Во-вторых, результат ответного матча предопределила мадридская встреча, где железнодорожники играли собранно, но пропустили три мяча из-за индивидуальных ошибок.

В Москве было видно желание показать хорошую игру и результат в конкретно взятом матче, но оно во многом и подвело: "матрасники" получили возможность атаковать на скорости, через свободные зоны, и не простили, как не прощали неделю назад в Мадриде», — подводит итоги автор Soccer.ru Артем Славнов.

Показали разницу

«Говоря об "Атлетико", тут много сказано быть не может. Всё очевидно. Выход в 1/4 финала оказался не таким уж и трудным. Однако "матрасники" запомнились больше не итоговым результатом, а своим отношением к игре. Особенно это прослеживалось в словах наставника "индейцев" Диего Симеоне. Даже после 3:0 в Испании аргентинец оставался начеку: "Задача еще не решена. Не так просто нам будет, как кажется. В Москве будет все иначе – поле, погода, атмосфера. Плей-офф на этой стадии может быть непредсказуемым".

Если вы помните, то Симеоне не обошёл и тренера "Локо" Юрия Сёмина. Диего выразил свою симпатию и назвал наставника "железнодорожников" хорошим специалистом. В общем, это и было очень приятно. Несмотря на свой уровень, Диего Симеоне относится с уважением к каждому сопернику, настраивая свою команду на то же самое. Может, в этом и есть причина успеха аргентинца?

Напоследок о самом неприятном. "Локомотив" — лидер РФПЛ, "Атлетико" идёт на втором месте в Примере. Можно сказать, что этот матч в некоторой степени показал разницу между первой лигой Европы и шестой. Как мы с вами поняли, она очень велика. Всё-таки 8:1 – это очень серьёзный результат. Да и по игре "Локо" сильно уступил сопернику. В общем, выводы уже сделаны, осталось наконец-то действовать», — огорчается автор блога «Пента-трик» Поршнев Тимофей.