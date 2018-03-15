ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Локо» вылетел из Лиги Европы, как Мюнхгаузен из пушки

    Реакция прессы на разгромное поражение «Локомотива» в Лиге Европы

    Лига Европы Локомотив Футбол России Атлетико Футбол Испании
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    «Локомотив» — «Атлетико»
    «Локомотив» — «Атлетико»
    Московский «Локомотив» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы дома разгромно уступил мадридскому «Атлетико» (1:5) и вылетел из розыгрыша турнира. По сумме двух матче картина еще более пенчальная — 1:8.
    Домашнее поражение «Локо» стало одним из крупнейших домашних для российских клубов в еврокубках и крупнейшим за последние 22 года. Крупнее «Локомотива» дома проигрывали: «Динамо» – «Айнтрахту» (0:6) в 1993 году, «Локомотив» – «Баварии» (0:5) – в 1995-м, «Алания» – «Рейнджерс» (2:7) – в 1996-м.

    Проблемы с атакой

    «За пару часов до матча в интернете появилась тревожная для поклонников "Локо" новость. Анонсировалось, что против "Атлетико" не сыграют Ари и Фарфан, хотя накануне оба вроде как были здоровы. По данным источника, у перуанца и бразильца возник конфликт с Юрием Семиным. Однако Фарфан появился в итоге с первых минут и занял место на острие атаки, а вот Ари действительно не оказалось даже в запасе.

    Что касается остальных линий, то травмированного Гильерме заменил Коченков (»На данный момент он сильнее Медведева«, – сказал перед игрой Семин). В обороне по сравнению с мадридским матчем железнодорожники перестроились на игру в четыре защитника. Таким образом Пейчинович стал пятым лишним, а вместо получившего повреждение Игнатьева появился Лысов.

    И именно молодой игрок обороны стал главным виновником первого гола "Атлетико" – Корреа, прежде чем точно пробить в дальний угол, прошел Лысова непозволительно легко. Кстати, мяч в отличие от матча "Локо" – "Спартак" был на этот раз красным – технические спонсоры у Лиги Европы и премьер-лиги разные. Разметку тоже сделали "зимнюю" – красного цвета. Хотя подошла бы и обычная – снегопада не было», — рассказывает автор «Спорт-Экспресса» Филипп Папенков.

    «Локо» старался выглядеть достойно

    «Мадридский "Атлетико" — как Гарринча: все знают, что одна нога у него короче другой — и все попадаются на один и тот же финт. Вот и про "матрасников" все в курсе, что Хуанфран со своей мобильностью закрывает всю правую бровку, а Коке поначалу таится на левом фланге, а ближе к середине тайма смещается ближе к центру. Ни для кого это не секрет, но многие соперники все равно попадаются на эту тактическую "удочку".

    Попался и "Локомотив". Четверти часа гостям хватило, чтобы избавить противостояние с красно-зелеными даже намека на дополнительное время. Анхель Корреа, сыграв в коротенькую "стеночку" с Коке, проник в штрафную москвичей по центру и спокойно катнул мяч в угол ворот мимо Антона Коченкова.

    Оставшаяся часть матча по сути превратилась в тренировочный спарринг на средних скоростях, в котором, впрочем, "железнодорожники" на первых порах постарались выглядеть достойно. И даже соорудили ответный гол, проведя подготовительный артобстрел из двух опасных ударов в створ и нескольких угловых. После чего Мачей Рыбус неожиданно для всех — в том числе и для голкипера Акселя Вернера — метров с тридцати шальным "выстрелом" сравнял счет», — фиксирует ход первого тайма специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Егор Прокудин.

    Главная разница – в скорости

    «В конце первого тайма случилась показательная для "Локомотива" история, которую легко было не заметить. Антон Коченков забрал прострел и быстро кинул мяч рукой через центр – Алексей Миранчук получал мяч в центральном круге, "Локо" мог раскатить потенциальную контратаку. Но одно лишнее касание, другое… и Миранчука раскусил Филипе Луис. Так было и с отдохнувшим Миранчуком: принимал мяч в штрафной – недопринял, пошёл в обводку на центральной линии – напоролся на троих и привёз контратаку с новым сейвом Коченкова.

    История важна, чтобы оценивать Миранчука в более объёмной картине. По нашему чемпионату Алексей Миранчук за год вырос в топ-игрока по качеству и скорости принятия решений – ситуаций, где он затягивает с дриблингом и делает множество лишних касаний, стало намного меньше. Но топ-игроком Премьер-Лиги мало быть, чтобы думать так же быстро, как "Атлетико", здесь нужен уровень выше.

    Это относится к обоим Миранчукам – в их игре было много старания, но когда оба получали мяч, то будто устраивали пинбол, передавая мяч слишком суматошно. Относится и к Эдеру, вышедшему на замену забивать. Завершавшему атаку 2v1. И попавшему вместо мяча в ногу Филипе Луису, которого унесли на носилках. Относится и к тому, как "Атлетико" строил атаки – Коке и Сауль открывались между линиями, а Денисов и Коломейцев спокойно пускали игроков "Атлетико" себе за спину. Относится к реакции защитников на резкие передачи из глубины», — сравнивает уровни игроков и команд автор «Чемпионата» Сергей Титов.

    Разорвали...

    «После перерыва – мрак. "Локомотив" развалился, не выдержал давления или устал. Непонятно. Сначала идеально прошили москвичей слева, и второй раз в противостоянии отличился Сауль: на этот раз бильярдным, а не пушечным ударом, и с близкого расстояния, а не издали. Затем коллективно железнодорожники ошиблись в центре поля и силами свежего Гризмана заработали пенальти. 11-метровый, который смело можно повесить на Коченкова и пассивного Чорлуку, реализовал Торрес.

    Но и это не все, валидол закончился, а падение продолжалось. Дыры в опорной зоне приняли межгалактический масштаб, Корреа оставил в дураках несколько соперников и выкатил мяч Торресу. Фернандо идеально и на классе реализовал выход один на один. Не поверите, но и это не все! Издеваться стали "матрасники", до неприличия доведя счет на новеньких табло стадиона "Локомотив". Корреа в стиле Неймара прокинул мяч над собой и Рыбусем, после чего слева выкатил мяч на линию штрафной, откуда Гризманн черпачком филигранно закинул за шиворот потерявшему ворота Коченкову.

    Удивительно, какие разные таймы провел "Локо". Растворились старание, терпение и труд. Или это "Атлетико" включился, подкрутил гайки и налегке изничтожил красно-зеленых? Хотя чего тут удивляться: все-таки фаворит Лиги Европы. Вот увидите, Семин скажет об этом на пресс-конференции, а пока у "Локо" остался практически выигранный чемпионат России. Жаль только, что из евротурнира клуб вылетел примерно так же, как из пушки Мюнхгаузен», — сетует обозреватель «Советского Спорта» Константин Кринский.

    Публика получила удовольствие

    «Голы "Атлетико" не сильно влияли на настроение трибун, которые пришли отчасти и для того, чтобы посмотреть, как играет четвертая команда Европы (источник – рейтинг УЕФА). По крайней мере, точно для этого приехали в Черкизово девчонки, которых камеры выхватывали после голов Фернандо Торреса. Они радовались голу своего кумира, просили его майку.

    Около ста человек, потом мерзли около автобусов, хором скандируя фамилию Торреса. Был и плакат, посвященный Гризманну, ему желали удачи на чемпионате мира в России. Если вся сборная Франции будет играть так, как француз в эпизоде пятого гола "Атлетико", то удача не понадобится. Аплодировали даже некоторые болельщики "Локомотива".

    "Атлетико" играл очень расслабленно, вообще не напрягаясь. Однако в матче, когда главная установка – без травм, – серьезное повреждение получил Фелиппе Луис. Болельщики "Локомотива" проводили его аплодисментами», — описывает настроение публики корреспондент Sportbox.ru Егор Кузнец.

    Вратари «Локо» провалили свои матчи

    «Даже в матче без интриги всегда есть... интрига. Например, в Черкизово была битва резервных вратарей — а что, тоже интересно. Гилерме и Облак не смогли выйти на игру из-за повреждений. Коченков и Вернер заняли место основных голкиперов.

    Вратари "Локо" провалили оба матча против "Атлетико". Бессмысленно расчитывать на нормальный результат в играх против топ-клуба, когда твои голкиперы не в порядке. Что Гилерме в Мадриде пропускал с 30+ метров и вообще творил непонятные вещи. Что Коченков в Москве сыграл категорически неуверенно — прыгал с запозданием, странно среагировал на удар Сауля, привез пенальти на Гризманне, получил парашют за спину от того же француза...

    "Локо" на самом деле сыграл не так уж плохо — активно, создавая моменты против чуть ли не лучшей обороны мира — тот же Эдер запорол выход 1 на 1 при счете 1:2. Мануэл Фернандеш выдал очередной качественный матч. Миранчуки неплохо обостряли. Короче, все было неплохо.

    Но "Атлетико" все равно снова разгромил "Локомотив" — ну просто потому что намного сильнее. Зато теперь "Локо" сконцентрируется на своей главной миссии — победе в РФПЛ», — констатирует редакция Sport24.

    Не позор

    «Если брать в общем, "Локомотив" выиграл половину встреч в рамках Лиги Европы, а проиграл всего трижды, причем два раза мадридскому "Атлетико" в 1/8 финала. Исключая результаты матчей с "матрасниками", которые уже во время жеребьевки казались непроходимой стеной, москвичи провели достойную кампанию.

    Это лучший евросезон "Локо" за 14 лет. После того, как "красно-зеленые" играли в 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне 2003/2004, они трижды выходили в весеннюю стадию Кубка УЕФА/Лиги Европы, но неизменно уступали в первом же раунде – "Севилье", "Атлетику" из Бильбао и "Фенербахче".

    Сейчас справились в 1/16 финала с "Ниццей", но против "Атлетико" приема ожидаемо не нашлось. Сейчас болельщикам "Локо" немного грустно, но в действительности это просто рабочий момент, который не должен выбить из колеи ни команду, ни фанатов.

    1:8 по сумме двух матчей – это, конечно, очень много. Но я бы не стал разбрасываться громкими словами. Во-первых, из-за силы противника. "Локомотиву" достался худший вариант при жеребьевке 1/8 финала, никакой "Арсенал" рядом не стоял. У Симеоне мощная и мотивированная команда. Во-вторых, результат ответного матча предопределила мадридская встреча, где железнодорожники играли собранно, но пропустили три мяча из-за индивидуальных ошибок.

    В Москве было видно желание показать хорошую игру и результат в конкретно взятом матче, но оно во многом и подвело: "матрасники" получили возможность атаковать на скорости, через свободные зоны, и не простили, как не прощали неделю назад в Мадриде», — подводит итоги автор Soccer.ru Артем Славнов.

    Показали разницу

    «Говоря об "Атлетико", тут много сказано быть не может. Всё очевидно. Выход в 1/4 финала оказался не таким уж и трудным. Однако "матрасники" запомнились больше не итоговым результатом, а своим отношением к игре. Особенно это прослеживалось в словах наставника "индейцев" Диего Симеоне. Даже после 3:0 в Испании аргентинец оставался начеку: "Задача еще не решена. Не так просто нам будет, как кажется. В Москве будет все иначе – поле, погода, атмосфера. Плей-офф на этой стадии может быть непредсказуемым".

    Если вы помните, то Симеоне не обошёл и тренера "Локо" Юрия Сёмина. Диего выразил свою симпатию и назвал наставника "железнодорожников" хорошим специалистом. В общем, это и было очень приятно. Несмотря на свой уровень, Диего Симеоне относится с уважением к каждому сопернику, настраивая свою команду на то же самое. Может, в этом и есть причина успеха аргентинца?

    Напоследок о самом неприятном. "Локомотив" — лидер РФПЛ, "Атлетико" идёт на втором месте в Примере. Можно сказать, что этот матч в некоторой степени показал разницу между первой лигой Европы и шестой. Как мы с вами поняли, она очень велика. Всё-таки 8:1 – это очень серьёзный результат. Да и по игре "Локо" сильно уступил сопернику. В общем, выводы уже сделаны, осталось наконец-то действовать», — огорчается автор блога «Пента-трик» Поршнев Тимофей.

    Забьет ли «Локомотив» «матрасникам» в Москве?«Локомотив» — «Атлетико». Прогноз и ставки на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы 15 марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • «Боже, храни короля». Месси оставил «Челси» за бортом Лиги чемпионов
  • СМИ – о выходе «Барселоны» в четвертьфинал самого престижного клубного турнира Европы
    •
  • Биг Бен. Провал Моуринью
  • «Манчестер Юнайтед» вылетел из Лиги чемпионов
    •
  • 16/03
    • ЦСКА обыграл «Лион» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
  • 15/03
    • «Атлетико» забил пять мячей «Локомотиву»
  • 15/03
    • «Зенит» сыграл вничью с «Лейпцигом» и вылетел из Лиги Европы
  • 15/03
    • Дриусси и Кокорин — в атаке «Зенита» на матч с «Лейпцигом»
  • 15/03
    • «Марсель» вышел в четвертьфинал Лиги Европы, второй раз обыграв «Атлетик»
  • 15/03
    • Сборная России опустилась на 63-е место в рейтинге ФИФА
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Игорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныЗинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Хамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуТео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАЭрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубе
    Подробный разбор
  • Суперлига для суперклубов
  • Рассказываем об очередной попытке создать элитную лигу для топ-клубов Европы
    •
  • «Рома» перехитрила заснувший «Шахтер»
  • Реакция прессы на матч «Рома» — «Шахтер»
    •
  • Биг Бен. Провал Моуринью
  • «Манчестер Юнайтед» вылетел из Лиги чемпионов
    •
  • С пистолетом наголо
  • Как российский владелец греческого ПАОК с пистолетом за судьей гонялся
    •
  • Слуцкий — в «Витессе». Самый очевидный вариант и подготовка к «Челси»
  • Пресса и комментарии о новом зарубежном этапе карьеры российского тренера
    •
  • Топ-5 подрастающих звезд Серии А
  • Средний возраст стартовых составов команд итальянского чемпионата почти равен 27 годам. Пора дать дорогу молодым
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Одержит ли «СКА-Хабаровск» третью победу в сезоне?
  • «СКА-Хабаровск» — «Урал». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 17 марта
  • 2,55
    •
  • Сдержит ли «Колорадо» Варламова натиск «Нэшвилла» Емелина?
  • «Колорадо» — «Нэшвилл» Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 17 марта
  • 2,27
    •
    Футбол. Главное
  • «Бавария» вспоминает 2013-й год
  • Реакция прессы на матч «Бешикташ» — «Бавария»
    •
  • «Боже, храни короля». Месси оставил «Челси» за бортом Лиги чемпионов
  • СМИ – о выходе «Барселоны» в четвертьфинал самого престижного клубного турнира Европы
    •
  • Суперлига для суперклубов
  • Рассказываем об очередной попытке создать элитную лигу для топ-клубов Европы
    •
  • 00:57
    • ЦСКА обыграл «Лион» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
  • 22:53
    • «Зенит» сыграл вничью с «Лейпцигом» и вылетел из Лиги Европы
  • 20:50
    • «Атлетико» забил пять мячей «Локомотиву»
  • 01:04
    • Ничья с «Боруссией» вывела «Зальцбург» в четвертьфинал Лиги Европы
  • 00:59
    • «Арсенал» вышел в четвертьфинал ЛЕ, второй раз обыграв «Милан»
  • 00:04
    • «Спортинг» в дополнительное время прошёл «Викторию» в Лиге Европы
  • 23:00
    • «Марсель» вышел в четвертьфинал Лиги Европы, второй раз обыграв «Атлетик»
  • 22:56
    • «Лацио» обыграл киевское «Динамо» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
  • 21:39
    • Муса и Вернблум — в атаке ЦСКА на матч с «Лионом»
  • 21:16
    • Кокорин получил травму в матче с «Лейпцигом»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус