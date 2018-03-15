«Локомотив» — «Атлетико». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Локомотив»: Антон Коченков, Ведран Чорлука, Мацей Рыбус, Соломон Кверквелия, Mikhail Lysov, Мануэл Фернандеш, Александр Коломейцев, Игорь Денисов, Алексей Миранчук, Anton Miranchuk, Джефферсон Фарфан.
«Атлетико»: Axel Werner, Диего Годин, Филипе Луис, Хуанфран, Хосе Хименес, Томас Тейе, Коке, Сауль Ньигес, Gabi, Фернандо Торрес, Анхель Корреа.
Предыдущий матч соперников: «Атлетико» — «Локомотив» 3:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Локомотив» со счетом 4:0.