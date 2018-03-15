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    «Локомотив» — «Атлетико». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Локомотив — Атлетико. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (15.03.2018)

    Локомотив Атлетико
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    •  Локомотив — Атлетико19:00
    В 19:00 в 1/8 финала Лиги Европы начнётся матч «Локомотив» — «Атлетико».

    Составы команд:

    «Локомотив»: Антон Коченков, Ведран Чорлука, Мацей Рыбус, Соломон Кверквелия, Mikhail Lysov, Мануэл Фернандеш, Александр Коломейцев, Игорь Денисов, Алексей Миранчук, Anton Miranchuk, Джефферсон Фарфан.

    «Атлетико»: Axel Werner, Диего Годин, Филипе Луис, Хуанфран, Хосе Хименес, Томас Тейе, Коке, Сауль Ньигес, Gabi, Фернандо Торрес, Анхель Корреа.

    Предыдущий матч соперников: «Атлетико» — «Локомотив» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Локомотив» со счетом 4:0.

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