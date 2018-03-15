«Локомотив» — «Атлетико». Футбол онлайн, трансляция, составы

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Локомотив» со счетом 4:0.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

В 19:00 в 1/8 финала Лиги Европы начнётся матч

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