«Лион» — «ЦСКА». Футбол онлайн, трансляция, составы

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.

В 23:05 в 1/8 финала Лиги Европы начнётся матч

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