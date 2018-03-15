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    «Лион» — «ЦСКА». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Лион — ЦСКА. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (15.03.2018)

    Лион ЦСКА
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    •  Лион — ЦСКА23:05
    В 23:05 в 1/8 финала Лиги Европы начнётся матч «Лион» — «ЦСКА».

    Составы команд:

    «Лион»: Антони Лопеш, Mouctar Diakhaby, Марсело, F.Marcal, Kenny Tete, Жордан Ферри, Tanguy Ndombele Alvaro, Lucas Tousart, Mariano Diaz, Мемфис Депай, Максвелл Корне.

    «ЦСКА»: Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Алан Дзагоев, Кирилл Набабкин, Александр Головин, Бибрас Натхо, Konstantin Kuchaev, Понтус Вернблум, Ахмед Муса.

    Предыдущий матч соперников: «ЦСКА» — «Лион» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.

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