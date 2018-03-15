«Лион» — «ЦСКА». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Лион»: Антони Лопеш, Mouctar Diakhaby, Марсело, F.Marcal, Kenny Tete, Жордан Ферри, Tanguy Ndombele Alvaro, Lucas Tousart, Mariano Diaz, Мемфис Депай, Максвелл Корне.
«ЦСКА»: Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Алан Дзагоев, Кирилл Набабкин, Александр Головин, Бибрас Натхо, Konstantin Kuchaev, Понтус Вернблум, Ахмед Муса.
Предыдущий матч соперников: «ЦСКА» — «Лион» 0:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.