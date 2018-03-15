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    Кержаков возглавил юношескую сборную России

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    Александр Кержаков
    На фото:Александр Кержаков
    Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), Александр Кержаков назначен старшим тренером юношеской сборной России, составленной из игроков 2001 года рождения. Контракт со специалистом подписан до конца 2019 года.

    «Я всегда говорил, что хочу остаться в футболе и вижу себя в качестве тренера. После окончания игровой карьеры поступил в ВШТ. Меня также позвали работать в систему "Зенита" координатором юношеских команд. За это время успел изучить молодых футболистов не только в Санкт-Петербурге, но и по всей стране: регулярно отсматривал их на различных турнирах. Могу сказать, что у нас растет талантливое поколение. И очень приятно наблюдать, как стали относиться к футболистам, какие для них создаются условия. Я рад войти в команду РФС и очень благодарен руководству союза за то, что мне доверили такую важную работу ‑ с будущим нашего футбола», — сказал Кержаков.

    Кержаков завершил карьеру футболиста летом прошлого года и был назначен на пост координатора юношеских команд «Зенита». Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола (233 гола), «Зенита» (161) и сборной России (30).

    Футболист три раза становился чемпионом России, дважды обладателем Суперкубка страны, по разу выигрывал Кубок России, Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Испании.

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