Кержаков возглавил юношескую сборную России

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС),назначен старшим тренером юношеской сборной России, составленной из игроков 2001 года рождения. Контракт со специалистом подписан до конца 2019 года.

«Я всегда говорил, что хочу остаться в футболе и вижу себя в качестве тренера. После окончания игровой карьеры поступил в ВШТ. Меня также позвали работать в систему "Зенита" координатором юношеских команд. За это время успел изучить молодых футболистов не только в Санкт-Петербурге, но и по всей стране: регулярно отсматривал их на различных турнирах. Могу сказать, что у нас растет талантливое поколение. И очень приятно наблюдать, как стали относиться к футболистам, какие для них создаются условия. Я рад войти в команду РФС и очень благодарен руководству союза за то, что мне доверили такую важную работу ‑ с будущим нашего футбола», — сказал Кержаков.

Кержаков завершил карьеру футболиста летом прошлого года и был назначен на пост координатора юношеских команд «Зенита». Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола (233 гола), «Зенита» (161) и сборной России (30).

Футболист три раза становился чемпионом России, дважды обладателем Суперкубка страны, по разу выигрывал Кубок России, Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Испании.