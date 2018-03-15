Куртуа: Первый гол — на моей совести

Вратарь «Челси»прокомментировал поражение от(0:3) и вылет из Лиги чемпионов.

«Считаю, что мы не заслуживаем вылета из Лиги чемпионов, но индивидуальные ошибки, которые мы допустили в обоих матчах, дорого нам обошлись.

В первом случае я не ждал удара с такого острого угла, не успел на него среагировать и пропустил. Бесспорно, этот гол на моей совести.

"Барса" воспользовалась нашими ошибками, но если не принимать их в расчет, мы неплохо оборонялись, пытались играть в атакующий футбол, дважды попали в перекладину.

Нам немного не повезло, но нельзя забывать про ошибки, которые дорого нам обошлись. Надо продолжать работать и выигрывать в воскресенье», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.