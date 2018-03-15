Бердыеву будет не хватать Попова в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Рубина»отметил, что у команды есть потери перед матчем российской Премьер-лиги со «Спартаком».

«Надеемся, что Азмун сыграет, но шансы 50 на 50. Сейчас мы перестраиваемся. Отталкиваемся от своей игры, поэтому не так важно, против кого мы играем. О "Спартаке" мы не думаем, но Попова нам будет не хватать.

Мы на пути к тому, что я хочу видеть в позиционной атаке. В результативной атаке в матче с "Тосно" мне понравилось, что мы проявили терпение.

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Мы ездили и смотрели на поле, оно не идеально, но команды будут в одинаковых условиях», — цитирует Бердыева «Спорт-Экспресс».