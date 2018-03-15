ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Атлетик» — «Марсель». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Атлетик — Марсель. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (15.03.2018)

    Атлетик Марсель
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •  Атлетик — Марсель21:00
    В 21:00 в 1/8 финала Лиги Европы начнётся матч «Атлетик» — «Марсель».

    Составы команд:

    «Атлетик»: Яго Эррерин, Yeray Alvarez, Иньиго Лекуэ, Хавьер Эчейта, Оскар де Маркос, Эчебария Беньят, Андер Итурраспе, Инаки Уильямс, Микель Рико, Inigo Cordoba, Ариц Адурис.

    «Марсель»: Стив Манданда, Хироки Сакаи, Хорхе Пирес Роланду, Jordan Amavi, Адиль Рами, Lucas Ocampos, Димитри Пайе, Луис Густаво, Флорьян Товен, Maxime Lopez, Константинос Митроглу.

    Предыдущий матч соперников: «Марсель» — «Атлетик» 3:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 3:3.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Александр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?«Спартак» празднует чемпионство«Спартак» всем все доказалПобеда «Спартака» над «Тереком» и празднование чемпионства — в нашем обзоре прессыШейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Эрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубеЗлатан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероКакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Джордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа Веа
    Подробный разбор
  • Суперлига для суперклубов
  • Рассказываем об очередной попытке создать элитную лигу для топ-клубов Европы
    •
  • «Рома» перехитрила заснувший «Шахтер»
  • Реакция прессы на матч «Рома» — «Шахтер»
    •
  • Биг Бен. Провал Моуринью
  • «Манчестер Юнайтед» вылетел из Лиги чемпионов
    •
  • С пистолетом наголо
  • Как российский владелец греческого ПАОК с пистолетом за судьей гонялся
    •
  • Слуцкий — в «Витессе». Самый очевидный вариант и подготовка к «Челси»
  • Пресса и комментарии о новом зарубежном этапе карьеры российского тренера
    •
  • Топ-5 подрастающих звезд Серии А
  • Средний возраст стартовых составов команд итальянского чемпионата почти равен 27 годам. Пора дать дорогу молодым
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Вторая серии дуэли Венгера и Гаттузо
  • Прогнозы и ставки на футбол 15 марта
  • 8,46
    •
  • Забьет ли «Локомотив» «матрасникам» в Москве?
  • «Локомотив» — «Атлетико». Прогноз и ставки на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы 15 марта
  • 1,65
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 21:23
    • Симеоне: Пять голов в таком матче – это фантастика
  • 21:16
    • Кокорин получил травму в матче с «Лейпцигом»
  • 20:50
    • «Атлетико» забил пять мячей «Локомотиву»
  • 20:11
    • Реднапп не верит в бойкот чемпионата мира в России
  • 19:58
    • Дриусси и Кокорин — в атаке «Зенита» на матч с «Лейпцигом»
  • 19:52
    • Орлов: Денисов — лучший игрок «Локо» и потеря для «Зенита»
  • 19:46
    • Таски летом покинет «Спартак»
  • 18:25
    • Саутгейт: Сборная Англии готовится ехать на ЧМ в Россию
  • 18:07
    • «Локомотив» и «Атлетико» огласили стартовые составы
  • 17:57
    • Наставник сборной Франции огласил заявку на матч с Россией
  • 17:42
    • Полиция Каталонии избила дубинками фанатов «Челси»
  • 17:11
    • Кержаков возглавил юношескую сборную России
  • 16:56
    • Гильерме не сыграет с «Атлетико»
  • «Бавария» вспоминает 2013-й год
  • Реакция прессы на матч «Бешикташ» — «Бавария»
    • 16:50
  • 16:24
    • УЕФА открыл дело по итогам матча «Бешикташ» – «Бавария»
  • 16:09
    • «Реал» интересуется защитником «Севильи»
  • 15:53
    • РФС: Кержаков рекомендован на пост тренера юношеской сборной России
  • 15:39
    • «Милан» может сменить владельца
  • 15:14
    • Моуринью хочет переманить Виллиана в «МЮ»
  • 15:01
    • Болельщики «Лацио» подали в суд на рефери
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус