«Атлетик» — «Марсель». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Атлетик»: Яго Эррерин, Yeray Alvarez, Иньиго Лекуэ, Хавьер Эчейта, Оскар де Маркос, Эчебария Беньят, Андер Итурраспе, Инаки Уильямс, Микель Рико, Inigo Cordoba, Ариц Адурис.
«Марсель»: Стив Манданда, Хироки Сакаи, Хорхе Пирес Роланду, Jordan Amavi, Адиль Рами, Lucas Ocampos, Димитри Пайе, Луис Густаво, Флорьян Товен, Maxime Lopez, Константинос Митроглу.
Предыдущий матч соперников: «Марсель» — «Атлетик» 3:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 3:3.