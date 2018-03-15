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    «Арсенал» — «Милан». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Арсенал — Милан. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (15.03.2018)

    Арсенал Милан
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    •  Арсенал — Милан23:05
    В 23:05 в 1/8 финала Лиги Европы начнётся матч «Арсенал» — «Милан».

    Составы команд:

    «Арсенал»: Давид Оспина, Лоран Косельни, Начо Монреаль, Шкодран Мустафи, Эктор Бельерин, Аарон Рэмзи, Джек Уилшир, Месут Озил, Гранит Джака, Henrikh Mkhitaryan, Дэнни Уэлбек.

    «Милан»: Gianluigi Donnarumma, Фабио Борини, Alessio Romagnoli, Леонардо Бонуччи, Рикардо Родригес, Suso, Хакан Чалханоглу, Риккардо Монтоливо, Franck Yannick Kessie, Andre Silva, Patrick Cutrone.

    Предыдущий матч соперников: «Милан» — «Арсенал» 0:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Арсенал» со счетом 3:1.

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