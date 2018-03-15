«Арсенал» — «Милан». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Арсенал»: Давид Оспина, Лоран Косельни, Начо Монреаль, Шкодран Мустафи, Эктор Бельерин, Аарон Рэмзи, Джек Уилшир, Месут Озил, Гранит Джака, Henrikh Mkhitaryan, Дэнни Уэлбек.
«Милан»: Gianluigi Donnarumma, Фабио Борини, Alessio Romagnoli, Леонардо Бонуччи, Рикардо Родригес, Suso, Хакан Чалханоглу, Риккардо Монтоливо, Franck Yannick Kessie, Andre Silva, Patrick Cutrone.
Предыдущий матч соперников: «Милан» — «Арсенал» 0:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Арсенал» со счетом 3:1.